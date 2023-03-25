Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Hırvatistan maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati için araştırmalar başladı. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başlayan Ay Yıldızlılar, ikinci maçında Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler ise ''Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Milli maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı canlı izle linki, tarihi ve saati hakkında merak edilen tüm detaylar.