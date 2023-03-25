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Haberler Galeri Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.03.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 22:28

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Hırvatistan maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati için araştırmalar başladı. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başlayan Ay Yıldızlılar, ikinci maçında Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu mücadelenin canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler ise ''Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Milli maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak. Peki, Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı canlı izle linki, tarihi ve saati hakkında merak edilen tüm detaylar.

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılabilmek için D Grubu'nda mücadele ediyor. İlk maçında deplasmanda Ermenistan ile kozlarını paylaşan Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada millilerin heyecan dolu mücadelelerini TRT 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ''Türkiye Hırvatistan milli maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Ay Yıldızlı temsilcimizin eleme grubunda ayrıca Galler ve Letonya bulunuyor. İşte, EURO 2024 elemeleri maç programı ile Türkiye Hırvatistan maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi ve saati hakkında ayrıntılı bilgiler.

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Stefan Kuntz'un öğrencileri kritik mücadeleden 2-1'lik skorla ayrılarak gruplara galibiyetle başladı.

Milliler, gruptaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Hırvatistan maçı canlı izleme linki, tarihi ve saati ile ilgili ayrıntıları şu şekilde;

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Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Hırvatistan maçı 28 Mart 2023 Salı saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Euro 2024 Elemeleri Türkiye milli maçını başlama saatinden itibaren canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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