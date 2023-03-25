Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milliler 2. Maçına çıkıyor! EURO 2024 elemeleri Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılabilmek için D Grubu'nda mücadele ediyor. İlk maçında deplasmanda Ermenistan ile kozlarını paylaşan Ay-Yıldızlılar, ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bu noktada millilerin heyecan dolu mücadelelerini TRT 1 canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ''Türkiye Hırvatistan milli maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Ay Yıldızlı temsilcimizin eleme grubunda ayrıca Galler ve Letonya bulunuyor. İşte, EURO 2024 elemeleri maç programı ile Türkiye Hırvatistan maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi ve saati hakkında ayrıntılı bilgiler.