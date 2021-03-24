Türkiye Hollanda milli maç hangi kanalda? Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi, şifresiz mi ve saat kaçta?

2022 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı bu akşam başlıyor. Ay-Yıldızlılar, G grubundaki ilk maçta Hollanda'yı konuk edecek. Şenol Güneş'in öğrencileri ilk karşılaşmada iyi bir başlangıç yaparak Hollanda karşısında 3 puanı elde etmek için sahada yer alacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak milli maç öncesinde Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta sorularının yanıtı ise merak konusu oldu.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda arasında oynanacak olan milli maç, bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Türkiye Hollanda maçı muhtemel 11'leri ile beraber canlı yayın kanalı da belli oldu.

İşte, Türkiye Hollanda milli maç hangi kanalda ve şifresiz mi konusuna ilişkin gelişmeler