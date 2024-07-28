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Haberler Galeri Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:27

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın olimpiyat heyecanı başlıyor. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları ilk olarak Hollanda karşısında parkeye çıkacak. İlk rakip Hollanda karşısında nasıl bir skor elde edeceği merak edilen AY-yıldızlılar 3. kez olimpiyatlara katılıyor. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Hollanda voleybol maçı detayları ve Filenin Sultanları olimpiyat programı

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024

Filenin Sultanları olimpiyat maç programı araştırılıyor. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk karşılaşması Hollanda ile olacak. C Grubu'nda yer alan Milliler, Hollanda, İtalya, Dominik Cumhuriyeti gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç tarihleri…

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Hollanda voleybol maçı 29 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak.

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Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın hangi kanalda yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ:

29 Temmuz 2024 Pazartesi: Saat 10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024 Perşembe: Saat 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024 Pazar: Saat 10.00 Türkiye-İtalya

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Pasörler
Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler
Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular
Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı
Melissa Vargas
Libero
Gizem Örge
+1 Oyuncu
Beyza Arıcı

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