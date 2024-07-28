Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024

Filenin Sultanları olimpiyat maç programı araştırılıyor. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk karşılaşması Hollanda ile olacak. C Grubu'nda yer alan Milliler, Hollanda, İtalya, Dominik Cumhuriyeti gibi takımlarla karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımı maç tarihleri…