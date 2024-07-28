Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
14:27
Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı 2024
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın olimpiyat heyecanı başlıyor. C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları ilk olarak Hollanda karşısında parkeye çıkacak. İlk rakip Hollanda karşısında nasıl bir skor elde edeceği merak edilen AY-yıldızlılar 3. kez olimpiyatlara katılıyor. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Hollanda voleybol maçı detayları ve Filenin Sultanları olimpiyat programı…