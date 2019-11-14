Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz
Okyanusları aştık, şimdi sıra geldi denizlere… H Grubu'nda averajla zirve koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımı, zorlu maçta kaderini çizecek. Milliler, İzlanda'dan 1 puan dahi alsa Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyacak. Ancak bizim hedefimiz kalan son iki karşılaşmayı da kazanıp seriyi lider bitirmek Tüm Türkiye tek yürek kenetlendi ve Şenol Güneş'in talebelerinin Türk Telekom Stadyumu'nda güçlü rakibini mağlup ederek tarih yazmasını bekliyor.
Giriş Tarihi: 14.11.2019
10:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
10:27
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