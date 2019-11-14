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  • Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

Okyanusları aştık, şimdi sıra geldi denizlere… H Grubu'nda averajla zirve koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımı, zorlu maçta kaderini çizecek. Milliler, 'dan 1 puan dahi alsa Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyacak. Ancak bizim hedefimiz kalan son iki karşılaşmayı da kazanıp seriyi lider bitirmek Tüm tek yürek kenetlendi ve 'in talebelerinin Türk Telekom Stadyumu'nda güçlü rakibini mağlup ederek tarih yazmasını bekliyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:27
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

yönetiminde küllerinden doğan A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yolunda kalan kritik iki maçından ilkine bugün çıkıyor.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

Avrupa'nın asker selamı baskısı ve UEFA'nın soruşturmalarla oynadığı çirkin oyunlara rağmen grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekibimiz, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda 'yı ağırlayacak.

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Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

Bu karşılaşmadan alınacak 1 puan dahi şampiyonaya gidiş bileti için yetiyor. Ancak bizim gözümüz liderlikte.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

ve gruptaki son mücadele olan Andorra maçlarından alınacak 3'er puan 'nin tarihinde ilk defa bir turnuvaya grup lideri olarak gitmesini sağlayacak.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galibıyetten başka sonuç düşünmediğimiz - maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

A Milli Takım'da önceki akşam idmanda sakatlanan Cenk Tosun ve henüz iyileşmeyen İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'imiz

Sakatlığını atlatan kaptan Emre Belözoğlu'nun ise ilk 11'de oynaması bekleniyor.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

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