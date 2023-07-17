Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023: Filenin Sultanları Milletler Ligi’ni kazandı, sıra Avrupa Şampiyonası 2023’te! İşte Filenin Sultanları maç programı

Türkiye voleybol maç programı gündemdeki yerini almış durumda. 2023 FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i 3 – 1 yenen milliler, tarihinde ilk kez Milletler Ligi kupasını eve götürdü. Filenin Sultanları şimdi CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 2023'e hazırlanıyor. Şampiyona; Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Sultanlar, turnuvanın favorileri arasında yer alıyor. Filenin Sultanları maç programı üzerinden sporseverler şampiyonayı canlı olarak takip etmek istiyor. İşte Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023