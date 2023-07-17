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Haberler Galeri Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023: Filenin Sultanları Milletler Ligi’ni kazandı, sıra Avrupa Şampiyonası 2023'te! İşte Filenin Sultanları maç programı
Giriş Tarihi: 17.07.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 11:00

Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023: Filenin Sultanları Milletler Ligi’ni kazandı, sıra Avrupa Şampiyonası 2023'te! İşte Filenin Sultanları maç programı

Türkiye voleybol maç programı gündemdeki yerini almış durumda. 2023 FIVB Milletler Ligi'nde finalde Çin'i 3 – 1 yenen milliler, tarihinde ilk kez Milletler Ligi kupasını eve götürdü. Filenin Sultanları şimdi CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası 2023'e hazırlanıyor. Şampiyona; Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Sultanlar, turnuvanın favorileri arasında yer alıyor. Filenin Sultanları maç programı üzerinden sporseverler şampiyonayı canlı olarak takip etmek istiyor. İşte Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023

Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023: Filenin Sultanları Milletler Ligi’ni kazandı, sıra Avrupa Şampiyonası 2023’te! İşte Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu! Finalde Çin'i 3 – 1 yenen milliler, Avrupa Şampiyonası için hazırlığa başlayacak. Sporseverler Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023 üzerinden maç tarihlerini öğrenmek istiyor.

Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023: Filenin Sultanları Milletler Ligi’ni kazandı, sıra Avrupa Şampiyonası 2023’te! İşte Filenin Sultanları maç programı

SULTANLAR MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

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Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023: Filenin Sultanları Milletler Ligi’ni kazandı, sıra Avrupa Şampiyonası 2023’te! İşte Filenin Sultanları maç programı

Filenin Sultanları, bu tarihi zaferle dünya sıralamasında da ilk basamağa çıktı. Ay-yıldızlılar 2018 yılında ligi ikincilikle tamamlarken, 2021'de üçüncü; 2019 ve 2022 yıllarında ise 4'üncü olmuştu.

Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023: Filenin Sultanları Milletler Ligi’ni kazandı, sıra Avrupa Şampiyonası 2023’te! İşte Filenin Sultanları maç programı

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Kadınlar voleybol maç takvimi 2023: Filenin Sultanları Milletler Ligi’ni kazandı, sıra Avrupa Şampiyonası 2023’te! İşte Filenin Sultanları maç programı

C Grubu'nda yer alan Millilerimiz, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki grup aşamasındaki karşılaşmalarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak.

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