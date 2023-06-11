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Haberler Galeri TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 11.06.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 11:11

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı yaşanıyor. Bir tarafta şampiyonluğu son haftalarda kaybeden ve kupa kaldırmaya hasret olan Fenerbahçe, diğer tarafta ise son yıllarda her kulvarda kafaya oynayan Başakşehir bulunuyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Başakşehir yayın kanalı ve canlı izle ekranı ise haberimizde yer alıyor. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası finali canlı izle ekranı

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası final heyecanında Fenerbahçe ile Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayını, karşılaşmanın saati ve canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Türkiye Kupası finali canlı yayın kanalı;

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL HEYECANI

18. kez finalde mücadele edecek olan sarı lacivertliler, 7. şampiyonluk için ter dökecek. Diğer tarafta Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise ilk kez Türkiye kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İşte Türkiye Kupası finali canlı yayın ekranı;

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı

9 YILLIK KUPA HASRETİ

Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada bitiren Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra futbolda kupa sevinci yaşamak istiyor. Ligde en son 2014'te mutlu sona ulaşan F.Bahçe, kupayı ise 10 yıldır alamıyor. 2013'te kazandığı kupada, 2018'de finalde Akhisar'a kaybetti. Kanarya, 5 yıl sonra finale kaldığı organizasyondaki 18'inci finalinde 7'nci zaferini hedefliyor.

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TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı

SAHADA 4 EKSİK

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk olarak İstanbulspor'u, son 16'da Çaykur Rizespor'u eledi. Çeyrek finalde Kayserispor'u geçen F.Bahçe, yarı finalde Sivasspor'u eledi. Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle King ile Crespo finalde yer almayacak. Sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek olan Lincoln ve Altay ise karşılaşmanın kafilesine dahil edildi.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te atv'den naklen canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Arda, Zajc, İrfan Can, Batshuayi, Valencia.

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Januzaj, Deniz, Serdar, Figueiredo

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı

Jorge Jesus, finale büyük önem veriyor

Fenerbahçe'de bir yıllık sözleşmesi, bugün Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası final maçı sonrası bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus, finale büyük önem veriyor. Süper Lig şampiyonluğu vaadi ile takımın başına getirilen Portekizli teknik adam, "Artık kazanılması gereken bir finale çıkacağız. Sizlerden tüm benliğinizi sahaya yansıtmanızı, gücünüzü rakibe kabul ettirmenizi bekliyorum. Sezon boyunca bize destek veren taraftarımızın bu kez Türkiye Kupası'nı kazanarak yüzlerini güldürelim" talimatı verdi.

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