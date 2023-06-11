TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası final heyecanında Fenerbahçe ile Başakşehir bugün karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı yayında izlemek isteyen futbolseverler yoğun olarak Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı yayını, karşılaşmanın saati ve canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte Türkiye Kupası finali canlı yayın kanalı;

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL HEYECANI

18. kez finalde mücadele edecek olan sarı lacivertliler, 7. şampiyonluk için ter dökecek. Diğer tarafta Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise ilk kez Türkiye kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

İşte Türkiye Kupası finali canlı yayın ekranı;