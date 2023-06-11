TÜRKİYE KUPASI FİNALİ: Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, bugün mü? Fenerbahçe Başakşehir canlı izle ekranı

Ziraat Türkiye Kupası final heyecanı yaşanıyor. Bir tarafta şampiyonluğu son haftalarda kaybeden ve kupa kaldırmaya hasret olan Fenerbahçe, diğer tarafta ise son yıllarda her kulvarda kafaya oynayan Başakşehir bulunuyor. Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe Başakşehir yayın kanalı ve canlı izle ekranı ise haberimizde yer alıyor. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki, Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Fenerbahçe Başakşehir Türkiye Kupası finali canlı izle ekranı