Giriş Tarihi: 24.02.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 16:59

Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifreli mi? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Letonya maçı canlı izle ekranı araştırılıyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. Maçı mücadelesinde Türkiye, lider Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin şansını devam ettirebilmesi için bu maçı kazanması gerekiyor. Letonya müsabakasının gelirleri AFAD iş birliğiyle devam eden konteyner kent çalışmalarına aktarılacak. Ay-yıldızlılar, 11 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar