Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
06:17
Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Millilerimiz çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Oynadığı son dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar Tayland'ın ev sahipliğinde oynayacağı ilk mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın detaylarını öğrenmek isteyen voleybolseverler "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları için yanıt arayışını hızlandırdı. İşte VNL Milletler Ligi A Kadın Milli Voleybol Takımı Türkiye Polonya maçı detayları…