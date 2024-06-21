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Haberler Galeri Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 06:17

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Millilerimiz çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Oynadığı son dört maçta iki galibiyet ve iki mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar Tayland'ın ev sahipliğinde oynayacağı ilk mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın detaylarını öğrenmek isteyen voleybolseverler "Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları için yanıt arayışını hızlandırdı. İşte VNL Milletler Ligi A Kadın Milli Voleybol Takımı Türkiye Polonya maçı detayları…

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi

Türkiye Polonya voleybol maçı için araştırmalar hız kazandı. Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihinde Bangkok'ta düzenlenecek çeyrek finallerde bugün Polonya ile mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar yarı finale kalabilmek için elinden geleni yapacak. Filenin Sultanları, grup aşamasında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Polonya voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında tüm detaylar…

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

VNL Milletler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye, çeyrek final aşamasında Polonya ile mücadele edecek.

Tayland'ın ev sahipliğinde Bongkok'ta oynanacak Türkiye - Polonya mücadelesi 21 Haziran cuma günü saat 16.30'da başlayacak.

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Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Polonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi

KADINLAR MİLLETLER LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • BREZİLYA-TAYLAND
  • ÇİN-JAPONYA
  • İTALYA- ABD
  • TÜRKİYE - POLONYA
Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi

FİLENİN SULTANLARI İKİ MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETTİ

Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci etapta ise 4'te 4 yapmıştı.

Hong Kong'ta oynanan Dominik Cumhuriyeti ve Tayland karşılaşmalarını kazanan Ay-yıldızlılar son olarak Brezilya ve Çin karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrıldı.

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