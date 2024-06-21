Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın bilgisi

Türkiye Polonya voleybol maçı için araştırmalar hız kazandı. Tayland'ın ev sahipliğinde 20-23 Haziran tarihinde Bangkok'ta düzenlenecek çeyrek finallerde bugün Polonya ile mücadele edecek olan Ay-yıldızlılar yarı finale kalabilmek için elinden geleni yapacak. Filenin Sultanları, grup aşamasında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Polonya voleybol maçı canlı yayın kanalı ve saati hakkında tüm detaylar…