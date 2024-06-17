Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finali tarihi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu. Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?