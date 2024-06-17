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Haberler Galeri Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finali tarihi!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 14:16

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finali tarihi!

Türkiye Polonya voleybol maçı için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu. Aldığı galibiyetlerle puan tablosunda rakiplerini geçen A Milli Kadın voleybol takımımız turu ilk 8'de tamamlayarak finali garantiledi. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finali! tarihi!

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi VNL çeyrek finali tarihi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Polonya oldu. Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Peki, Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi VNL çeyrek finali tarihi!

TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

Tayland'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan çeyrek final maçları, 20-21 Haziran tarihlerinde oynanacak. Heyecan dolu Türkiye-Polonya karşılaşmasına dair detaylar ise henüz net değil.

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Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi VNL çeyrek finali tarihi!

MİLLİ TAKIM 6. SIRADA!

Milli takım, VNL grup aşamasını 25 puanla 6. sırada bitirirken, Polonya ise grubu 30 puanla üçüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi VNL çeyrek finali tarihi!

VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Milletler Ligi'ndeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • Brezilya-Tayland
  • Çin-Japonya
  • İtalya-ABD
  • Türkiye-Polonya
Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi VNL çeyrek finali tarihi!
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