Giriş Tarihi: 17.06.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
14:16
Türkiye Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finali tarihi!
Türkiye Polonya voleybol maçı için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu. Aldığı galibiyetlerle puan tablosunda rakiplerini geçen A Milli Kadın voleybol takımımız turu ilk 8'de tamamlayarak finali garantiledi. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finali! tarihi!