Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yaklaşan FIBA Kadınlar EuroBasket'te neler yapabileceğimize dair büyük hayallerim var. İyi şeyler yapamadığımız ve gerçekten zor zamanlar geçirdiğimiz geçmiş yıllardan çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Milli takımda hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirten Turgut, "En büyük hedefimiz, FIBA Kadınlar EuroBasket'te madalya kazanmak ve ayrıca 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı mümkün kılacak bir konumda olmak istiyoruz.

Ancak EuroBasket'te kolay maç olmayacak çünkü turnuvadaki takımların hepsi iyi. Buna rağmen yine de grubumuzdan memnunum. Kafamda bu maçlarda neler yapabiliriz diye düşünmeye ve analiz etmeye, başladım. Hepsi zor maçlar olacak diye düşünüyorum ama gerçekten güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.