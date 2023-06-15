Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı araştırılıyor. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Eurobasket 2023 başlıyor. Turnuva Slovakya ve İsrail'de düzenlenecekken, Potanın Perileri bütün maçlarını Slovakya'da Stozice Arena'da oynayacak. Maçı takip etmek isteyenler, "Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Eurobasket turnuvasında milliler D grubunda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile mücadele edecek. Potanın Perileri, madalya için şansını zorlayacak. Peki, Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı izle ekranı!