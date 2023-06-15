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Haberler Galeri Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:10

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı araştırılıyor. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Eurobasket 2023 başlıyor. Turnuva Slovakya ve İsrail'de düzenlenecekken, Potanın Perileri bütün maçlarını Slovakya'da Stozice Arena'da oynayacak. Maçı takip etmek isteyenler, "Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Eurobasket turnuvasında milliler D grubunda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile mücadele edecek. Potanın Perileri, madalya için şansını zorlayacak. Peki, Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı izle ekranı!

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Eurobasket D grubunda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile mücadele edecek olan Potanın Perileri, madalya için şansını zorlayacak. Mücadelenin başhakemi olarak Letonyalı Andris Aunkrogers belirlendi. Peki, Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı izle ekranı

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KADINLAR EUROBASKET BAŞLIYOR

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Olcay Çakır Turgut, Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde, 15-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2023'te D Grubu'nda oynayacakları Slovakya, Macaristan ve Sırbistan karşılaşmaları öncesi FIBA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Milli takımda yaşanan jenerasyon değişikliğinden sonra bu sene daha iyi şeyler yapabileceklerine inandığını söyleyen milli oyuncu, "Milli takımımızda birkaç yıl önce başlayan bir jenerasyon değişikliği yaşadık.

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Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yaklaşan FIBA Kadınlar EuroBasket'te neler yapabileceğimize dair büyük hayallerim var. İyi şeyler yapamadığımız ve gerçekten zor zamanlar geçirdiğimiz geçmiş yıllardan çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Milli takımda hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu belirten Turgut, "En büyük hedefimiz, FIBA Kadınlar EuroBasket'te madalya kazanmak ve ayrıca 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı mümkün kılacak bir konumda olmak istiyoruz.

Ancak EuroBasket'te kolay maç olmayacak çünkü turnuvadaki takımların hepsi iyi. Buna rağmen yine de grubumuzdan memnunum. Kafamda bu maçlarda neler yapabiliriz diye düşünmeye ve analiz etmeye, başladım. Hepsi zor maçlar olacak diye düşünüyorum ama gerçekten güzel şeyler yapabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Eurobasket Şampiyonası D Grubu'nda Potanın Perileri ilk maçında Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele Türkiye saatiyle 16.00'da oynanacak. Slovenya'nın Ljubljana kentindeki Stozice Arena'da oynanacak maçın baş hakemi Letonyalı Andris Aunkrogers olarak belirlendi.

Türkiye Sırbistan basketbol maçı hangi kanalda? FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı naklen ve şifresiz bir şekilde TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

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