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Haberler Galeri Türkiye Çin voleybol final maçı ne zaman? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi! Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.07.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 11:22

Türkiye Çin voleybol final maçı ne zaman? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi! Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye voleybol final maçı canlı yayın hakkında araştırmalar devam ediyor. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi 3 – 1 yenerek finale yükseldi. 12 maçta 9 galibiyet 3 mağlubiyet alarak ABD'de düzenlenecek Milletler Ligi finallerine yükselen milliler, finallerde önüne geleni yenip altın madalya için Çin ile mücadele edecek. Bu noktada Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini almış durumda. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de finale çıkmak istiyor. Peki, Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, hangi gün? İşte konu hakkında detaylar

Türkiye Çin voleybol final maçı ne zaman? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi! Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Filenin Sultanları yarı finalde ABD'yi mağlup etti ve FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi. Finalde turnuvanın güçlü ekibi Çin'le karşılaşacak. Peki, Türkiye voleybol final maçı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar

Türkiye Çin voleybol final maçı ne zaman? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi! Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN SULTANLARI FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın, blok sayılarıyla başladığı karşılaşmada ABD, 6-10 ve 7-13 geriye düştüğü sayılar sonrasında üst üste mola aldı. Ebrar Karakurt'un servis sayısıyla Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı.

2. sete de iyi başlayan milli takım karşısında iyi organize olamayan ev sahibi ekip, Ebrar Karakurt'un etkili oyunu sonrası skor 7-11 ve 10-16'da oyunu molalarla böldü. File önünde blok üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, yine Ebrar Karakurt'un sayısıyla seti 25-14 kazandı ve finale bir adım daha yaklaştı.

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Türkiye Çin voleybol final maçı ne zaman? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi! Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette bireysel hatalar öne çıktı. Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti, skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı. ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başladı. Türkiye, rakibinin 4-0'lık serisi sonrası skor 8-6'da mola aldı. Moladan iyi dönen milli takım karşısında ev sahibi ekip, 9-11 ve 14-18 öne geçtiği sayıların ardından mola haklarını kullandı. Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye, karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Türkiye Çin voleybol final maçı ne zaman? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi! Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI'NDAN TEBRİK MESAJI!

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde ev sahibi ABD'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Twitter hesabından yayımladığı paylaşımla tebrik etti.

Bak paylaşımında, "Harikasının Filenin Sultanları. ABD'yi mağlup ederek finale yüklesen milli takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi. (DHA)

Türkiye Çin voleybol final maçı ne zaman? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi! Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE ÇİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, 17 Temmuz Pazartesi günü 01.30'da başlayacak.

Milletler Ligi'nin üçüncüsünü belirleyecek karşılaşma ise bugün ABD ile Polonya arasında yapılacak.

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