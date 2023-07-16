Türkiye Çin voleybol final maçı ne zaman? Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi finaline yükseldi! Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye voleybol final maçı canlı yayın hakkında araştırmalar devam ediyor. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD'yi 3 – 1 yenerek finale yükseldi. 12 maçta 9 galibiyet 3 mağlubiyet alarak ABD'de düzenlenecek Milletler Ligi finallerine yükselen milliler, finallerde önüne geleni yenip altın madalya için Çin ile mücadele edecek. Bu noktada Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündemdeki yerini almış durumda. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de finale çıkmak istiyor. Peki, Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman, hangi gün? İşte konu hakkında detaylar