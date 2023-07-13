Giriş Tarihi: 13.07.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 14:43

Türkiye voleybol yarı final rakibi kim oldu, kimle eşleşti? Milletler Ligi Filenin Sultanları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Türkiye kadınlar voleybol yarı final rakibi hakkında araştırmalar yapılıyor. Filenin Sultanları İtalya'yı geçtiği takdirde yarı finale yükselecek ve madalya ihtimali oluşacak. FIVB Milletler Ligi finalleri ABD'de başladı ve Filenin Sultanları 12 maçta 9 galibiyet alması sebebiyle finallere katılma hakkı kazandı. Mücadele devam ederken sporseverler Filenin Sultanları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, kimle eşleşti soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Türkiye voleybol yarı final rakibi kim oldu? İşte konu hakkında detaylar