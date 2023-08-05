Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 05.08.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 01:00

Trentino Cup'taki ilk maçında Türkiye A Milli Takımımız, ev sahibi İtalya'ya 90 – 89 mağlup oldu. Böylece turnuvanın bir diğer maçında Çin'e kaybeden Yeşil Burun Adaları ile üçüncülük maçına çıkacak. Bu noktada Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda sorusu yanıt aramakta. FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıklarını yapan 12 Dev Adam, 8 Ağustosta Polonya'ya karşı hazırlık maçına çıkacak. Peki, Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar