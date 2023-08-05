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Haberler Galeri Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 05.08.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 01:00

Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trentino Cup'taki ilk maçında Türkiye A Milli Takımımız, ev sahibi İtalya'ya 90 – 89 mağlup oldu. Böylece turnuvanın bir diğer maçında Çin'e kaybeden Yeşil Burun Adaları ile üçüncülük maçına çıkacak. Bu noktada Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda sorusu yanıt aramakta. FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıklarını yapan 12 Dev Adam, 8 Ağustosta Polonya'ya karşı hazırlık maçına çıkacak. Peki, Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. Trentino Cup'taki ilk maçında Türkiye ev sahibi İtalya'ya yenildi ve üçüncülük maçı için Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA'YA MAĞLUP OLDU

Trentino Cup'taki ilk maçında Türkiye A Milli Takımımız, ev sahibi İtalya'ya 90 – 89 mağlup oldu.

Bu sonuçla A Milli Takımımız, turnuvadaki ilk müsabakasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Milli Takımımız, üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları ile kozlarını paylaşacak.

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Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trentino Basket Cup'a Ay-yıldızlılarımız üçüncülük maçında Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Maç 5 Ağustos 2023 tarihinde saat 19.00'da oynanacak

Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı hangi kanalda? Türkiye Yeşil Burun Adaları basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay Yıldızlılarımız, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda 8 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Polonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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