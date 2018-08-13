Türkiye'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?

2017-2018 futbol sezonunda, Spor Toto Süper Lig'de taraftar sayısı büyük artış gösterdi. Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarını 2016-2017 futbol sezonunda 2,7 milyon kişi stadyumlarda izlerken bu sezon seyirci sayısı yüzde 43 oranında artarak 3,9 milyona ulaştı.

Passolig verilerine göre, 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig'in seyirci ortalaması, 2017-2018 sezonunda 12 bin 821'e yükseldi.

İşte rakamlarla 2017-2018 Futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların seyirci ortalamaları...