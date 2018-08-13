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'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?

2017-2018 sezonunda, 'de taraftar sayısı büyük artış gösterdi. Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarını 2016-2017 futbol sezonunda 2,7 milyon kişi stadyumlarda izlerken bu sezon seyirci sayısı yüzde 43 oranında artarak 3,9 milyona ulaştı.

Passolig verilerine göre, 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig'in seyirci ortalaması, 2017-2018 sezonunda 12 bin 821'e yükseldi.

İşte rakamlarla 2017-2018 Futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların seyirci ortalamaları...

Giriş Tarihi: 13.08.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.08.2018 10:11
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  • 17
'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?
Türkiye'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?

ATİKER KONYASPOR
2017-2018 Sezonu Seyirci Ortalaması
12.151

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  • 17
'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?
Türkiye'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?


2017-2018 Sezonu Seyirci Ortalaması
29.562

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  • 17
'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?
Türkiye'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?

AYTEMİZ ALANYASPOR
2017-2018 Sezonu Seyirci Ortalaması
5.415

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'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?
Türkiye'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?

ANTALYASPOR
2017-2018 Sezonu Seyirci Ortalaması
14.554

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'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?
Türkiye'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?


2017-2018 Sezonu Seyirci Ortalaması
20.128

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'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?
Türkiye'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?

BURSASPOR
2017-2018 Sezonu Seyirci Ortalaması
20.723

  • 7
  • 17
'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?
Türkiye'de en çok taraftarı olan ve en sevilmeyen takım hangisi?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
2017-2018 Sezonu Seyirci Ortalaması
5.112

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