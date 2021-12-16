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Haberler Galeri Türkiye’nin rakipleri kimler oldu? Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 23:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 23:43

Türkiye’nin rakipleri kimler oldu? Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele edeceği takımlar yapılan kura çekimiyle belli oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrasında A Milli Takımımızın rakiplerini öğrenmek isteyenler "Türkiye'nin rakipleri kimler oldu?" sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Türkiye'nin rakipleri kimler oldu? sorusu cevapları ve tüm detaylar.

Türkiye’nin rakipleri kimler oldu? Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Liginde mücadele edecek olan A Milli Takımımızın karşılaşacağı rakipler belli oldu. Kura çekilişinin tamamlanması sonrasında milli takımın rakipleri merak edilerek "Türkiye'nin rakipleri kimler oldu?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

A Milli Takımımızın rakipleri ve diğer tüm detaylar şöyle;

Türkiye’nin rakipleri kimler oldu? Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022-23 UEFA Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Milliler 1'inci Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti

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Türkiye’nin rakipleri kimler oldu? Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi, lig aşaması kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. UEFA'ya üye 55 federasyonun tamamının katıldığı ve dört farklı klasmanda mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, Türkiye; Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1'inci Grup'ta yer aldı.

Türkiye’nin rakipleri kimler oldu? Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin kendi kategorisinde 1. torbada yer aldığı kura çekiminde takımlar, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre farklı torbalara ayrılırken, Avrupa çapında COVID-19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle, seremoniye ulusal federasyonlardan davetliler katılmadı.

Türkiye’nin rakipleri kimler oldu? Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu!

MAÇLAR HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar ise bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Uluslar Ligi'ndeki müsabakalar ve oynanacakları tarih aralıkları şöyle:

1 ve 2. maçlar: 2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar: 8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar: 22-27 Eylül 2022

Yarı finaller: 14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük Maçı: 18 Haziran 2023

Play-out maçları: 21-23 ve 24-26 Haziran 2024

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