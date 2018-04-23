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'nin süper çocukları...

Yurdun dört bir yanındaki çocukları heyecanı sararken "'nin süper çocukları" spor, sanat ve bilimdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Büyük Önder 'ün "bayram" hediye ettiği çocuklar ülkelerinin geleceği için çıktıkları yolda bugün birçok alanda kazandıkları kupa, madalya ve başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu oluyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 15:07
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'nin süper çocukları...
Türkiye'nin süper çocukları...

- "BUZLARIN EFESİ"

İzmirli 13 yaşındaki Efe Cetiz, buz pateninde uluslararası şampiyonlukları bulunan başarılı bir sporcu. Her günü pistte antrenman yapan Cetiz, azmi ve bu branştaki yeteneğiyle dikkati çekiyor.

Dünya Basic Novice A Boys kategorisinde aldığı 23.03'lük teknik puanla minik erkeklerde adını dünya rekorları listesine yazdıran "buzların Efesi" lakaplı sporcu, hayallerini şöyle anlattı:

"Buz pateni bana kendimi iyi hissettiriyor. Aldığım madalyalar nedeniyle bana altın çocuk da diyorlar. Yaşım küçük olduğu için henüz tüm şampiyonalara katılamıyorum ama büyüyünce önce gençlik olimpiyatlarına sonra da olimpiyatlara gitmek istiyorum. 'yi temsil etmek çok önemli. Ülkemin bayrağını dalgalandırmaya ve hep birinci olmaya çalışacağım."

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'nin süper çocukları...
Türkiye'nin süper çocukları...

İstanbullu Işık Can da ilkokul 1. sınıfta başladığı satrançta 2017'de katıldığı Silverlake turnuvasında 2300 ELO barajını aşarak FM (FIDE master) unvanına en erken ulaşan Türk sporcu oldu.

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'nin süper çocukları...
Türkiye'nin süper çocukları...

- "DAHİ PİYANİST"

İzmirli bir başka altın çocuk Kaan Turan da "absolut" yani mükemmel kulak adı verilen yeteneği sayesinde her sesin notasını çıkarabildiği için "dahi piyanist" olarak anılıyor.

Son katıldığı İtalya'daki Uluslararası Tadini Müzik Yarışması'nda elde ettiği derecenin ardından popülaritesi artan Turan, 6 yaşında tanıştığı piyano ile en çok Sergey Rahmaninov ve Frederic Chopin'in eserlerini çalıyor.

Piyanonun hayatı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Turan, büyüdüğünde mutlaka fizik veya tıp alanında bir meslek sahibi olmayı hedefliyor.

Müziği ve alkışı çok sevdiğini anlatan Turan, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bana 'dahi' deyince biraz rahatsız oluyorum çünkü önemli olan çalışmak. Ben de çalışıp bir meslek sahibi olmayı, aynı zamanda piyanoya devam etmeyi ve uluslararası sahnelerde 'yi her zaman temsil etmek istiyorum."

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'nin süper çocukları...
Türkiye'nin süper çocukları...

- BEYAZ CAMIN SÜPERLERİ

"'nin Süper Çocukları", sinema ve dizi sektöründe de boy gösteriyor, yurt içi ve yurt dışındaki izleyicilerin gönüllerinde taht kuruyor.

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'nin süper çocukları...
Türkiye'nin süper çocukları...

Ankara'da 2005 yılında dünyaya gelen Emir Berke Zincidi, aynı yıl Tekirdağ Çorlu'da yaşama "Merhaba" diyen Ata Berk Mutlu, evlere konuk oluyor, dizi oyuncusu 8 yaşındaki Beren Gökyıldız da küçük yaşına rağmen başarılarıyla onlarca ödülü kucaklıyor.

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'nin süper çocukları...
Türkiye'nin süper çocukları...

Ankara'da 2005 yılında dünyaya gelen Emir Berke Zincidi, aynı yıl Tekirdağ Çorlu'da yaşama "Merhaba" diyen Ata Berk Mutlu, evlere konuk oluyor, dizi oyuncusu 8 yaşındaki Beren Gökyıldız da küçük yaşına rağmen başarılarıyla onlarca ödülü kucaklıyor.

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'nin süper çocukları...
Türkiye'nin süper çocukları...

- "TÜRKİYE'Yİ BİLİM ALANINDA GELİŞTİRECEĞİZ"

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'nda dünya birinciliği ödülü kazanan takımdan 13 yaşındaki Efe İnan, buluşlarıyla 'nin bilimine katkı sunmayı hedefliyor.

"Zihin gücüyle nesnelerin kontrolü" projesiyle kendi kategorisinde dünya şampiyonluğu, "zihin gücüyle araç kontrolü" ikinciliği, "uzaktaki el" projesi ise dördüncülüğü elde eden robot takımı, yeni buluşlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'daki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulu'ndaki robot takımında yer alan 13 yaşındaki İnan, akıllı ev tasarladıklarını, bu sayede zihin gücüyle klimanın açıldığını, lambaların açılıp söndürülebildiğini anlatıyor.

"Zihin gücüyle araç kontrolü" projesinde ise elleri ve ayakları olmayan bir engellinin tekerlekli sandalyeyi rahatlıkla kullanabileceğini ifade eden İnan, "uzaktan el" çalışmasıyla da engelli öğrenciler için eldiven tasarlamanın gururunu yaşıyor.

Yarışmadan ödülle döndükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini makamında kabul ettiğini anlatan mucit çocuk, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Cumhurbaşkanımız bizi çağırdı, çok heyecanlıydım. Çünkü önemli biriyle tanıştık. Bizimle yakından ilgilendi ve tebrik etti. O zaman kendime bir söz verdim, Türkiye'yi bilim alanında geliştireceğiz. Türkiye bu konuda gelişmiş bir ülke olacak. İcatlar yaparak, bilime katkı sunmak istiyorum. Yazılım ve donanımda olabildiğince ileriye gitmek, Türkiye'yi dünyada üst seviyelere taşımak istiyorum. Bunu sadece bilimde değil, müzikte de başarmak istiyorum. Yeni besteler yazmaya başladım."

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