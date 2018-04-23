Türkiye'nin süper çocukları...

- "TÜRKİYE'Yİ BİLİM ALANINDA GELİŞTİRECEĞİZ"
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'nda dünya birinciliği ödülü kazanan takımdan 13 yaşındaki Efe İnan, buluşlarıyla Türkiye'nin bilimine katkı sunmayı hedefliyor.
"Zihin gücüyle nesnelerin kontrolü" projesiyle kendi kategorisinde dünya şampiyonluğu, "zihin gücüyle araç kontrolü" ikinciliği, "uzaktaki el" projesi ise dördüncülüğü elde eden robot takımı, yeni buluşlar için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'daki Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulu'ndaki robot takımında yer alan 13 yaşındaki İnan, akıllı ev tasarladıklarını, bu sayede zihin gücüyle klimanın açıldığını, lambaların açılıp söndürülebildiğini anlatıyor.
"Zihin gücüyle araç kontrolü" projesinde ise elleri ve ayakları olmayan bir engellinin tekerlekli sandalyeyi rahatlıkla kullanabileceğini ifade eden İnan, "uzaktan el" çalışmasıyla da engelli öğrenciler için eldiven tasarlamanın gururunu yaşıyor.
Yarışmadan ödülle döndükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini makamında kabul ettiğini anlatan mucit çocuk, hedeflerini şu sözlerle anlattı:
"Cumhurbaşkanımız bizi çağırdı, çok heyecanlıydım. Çünkü önemli biriyle tanıştık. Bizimle yakından ilgilendi ve tebrik etti. O zaman kendime bir söz verdim, Türkiye'yi bilim alanında geliştireceğiz. Türkiye bu konuda gelişmiş bir ülke olacak. İcatlar yaparak, bilime katkı sunmak istiyorum. Yazılım ve donanımda olabildiğince ileriye gitmek, Türkiye'yi dünyada üst seviyelere taşımak istiyorum. Bunu sadece bilimde değil, müzikte de başarmak istiyorum. Yeni besteler yazmaya başladım."