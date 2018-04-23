Türkiye'nin süper çocukları...

- "DAHİ PİYANİST"

İzmirli bir başka altın çocuk Kaan Turan da "absolut" yani mükemmel kulak adı verilen yeteneği sayesinde her sesin notasını çıkarabildiği için "dahi piyanist" olarak anılıyor.

Son katıldığı İtalya'daki Uluslararası Tadini Müzik Yarışması'nda elde ettiği derecenin ardından popülaritesi artan Turan, 6 yaşında tanıştığı piyano ile en çok Sergey Rahmaninov ve Frederic Chopin'in eserlerini çalıyor.

Piyanonun hayatı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Turan, büyüdüğünde mutlaka fizik veya tıp alanında bir meslek sahibi olmayı hedefliyor.

Müziği ve alkışı çok sevdiğini anlatan Turan, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bana 'dahi' deyince biraz rahatsız oluyorum çünkü önemli olan çalışmak. Ben de çalışıp bir meslek sahibi olmayı, aynı zamanda piyanoya devam etmeyi ve uluslararası sahnelerde Türkiye'yi her zaman temsil etmek istiyorum."