TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki

TV8.5 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları tüm hızıyla devam ediyor. TV8.5 yayın akışına göre günün karşılaşması ise Borussia Dortmund - Atletico Madrid oldu. İşte, 16 Nisan Salı listesinde yer alan Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund- Atletico Madrid TV8.5 canlı yayın izle ekranı!