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Haberler Galeri TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:25

TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki

TV8.5 canlı izle Şampiyonlar ligi maçları ile birlikte takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Borussia Dortmund - Atletico Madrid karşılaşması yaşanacak. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadele Exxen platformu ve TV8,5 yayın kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. İşte, 16 Nisan Borussia Dortmund - Atletico Madrid TV8.5 canlı yayın izle ekranı!

TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki

TV8.5 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları tüm hızıyla devam ediyor. TV8.5 yayın akışına göre günün karşılaşması ise Borussia Dortmund - Atletico Madrid oldu. İşte, 16 Nisan Salı listesinde yer alan Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund- Atletico Madrid TV8.5 canlı yayın izle ekranı!

TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki

DORTMUND – ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Dortmund ve Atletico Madrid rövanş mücadelesi 16 Nisan Salı günü bugün, saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma Exxen ve TV8,5 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki

TV8.5 YAYIN AKIŞI

  • 01:10 % 100 Futbol
  • 02:00 Son Karar
  • 02:45 Psg - Barcelona
  • 04:45 Tekrarlar
  • 07:00 Klasikler
  • 08:00 Kick Off
  • 10:00 % 100 Futbol
  • 11:00 Son Karar
  • 12:00 Hollanda Eredivisie 30....
  • 13:10 Avrupa Ve Konferans Ligi...
  • 14:10 Kick Off
  • 15:30 Uefa Konferans Ligi...
  • 16:15 Uefa Avrupa Ligi Çeyrek...
  • 17:00 Uefa Şampiyonlar Ligi...
  • 17:30 Psg - Barcelona...
  • 19:30 Atletico Madrid - Borussia...
  • 20:05 Teknik Bakış
  • 21:05 Şampiyonlar Ligi Magazin
  • 21:45 Psg - Barcelona
  • 22:00 B. Dortmund - Atletico Madrid

TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki

DORTMUND – ATLETİCO MADRİD MAÇI TV8,5 CANLI İZLE

Dortmund – Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için işte TV8,5 canlı yayın kanalı;

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki
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