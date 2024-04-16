Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
11:25
TV8,5 CANLI İZLE Borussia Dortmund - Atletico Madrid | Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı TV8.5 canlı yayın linki
TV8.5 canlı izle Şampiyonlar ligi maçları ile birlikte takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Borussia Dortmund - Atletico Madrid karşılaşması yaşanacak. Kıran kırana geçmesi beklenen mücadele Exxen platformu ve TV8,5 yayın kanalı üzerinden naklen yayınlanacak. İşte, 16 Nisan Borussia Dortmund - Atletico Madrid TV8.5 canlı yayın izle ekranı!