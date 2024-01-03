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Haberler Galeri TV8,5 CANLI İZLE || Panathinaikos maçını şifresiz TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz CANLI İZLE!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:29

TV8,5 CANLI İZLE || Panathinaikos maçını şifresiz TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz CANLI İZLE!

TV8,5 maç izlemek isteyenlerin adresi haline geldi. Birçok maçı ücretsiz olarak yayınlayan kanalı sporseverler yakından takip ediyor. Panathinaikos maçını izlemek isteyenler maç TV8,5'ta mı yayınlanacak arama motorlarında aratıyor. Teknik adam Fatih Terim'in yönetimindeki Yunan takımının, Terim yönetimindeki ilk maçı merak ediliyor. İşte, TV8,5 yayın akışı ile canlı izle ekranı!

TV8,5 CANLI İZLE || Panathinaikos maçını şifresiz TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz CANLI İZLE!

Panathinaikos - Giannina maçını takip etmek isteyenler maçın yayın kanalını araştırıyor. TV8,5 yayın akışına göre canlı maç izlemek isteyen kişiler, Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in ilk maçını izlemek istiyor. Panathinaikos ve Giannina kozlarını bu akşam paylaşacak. İşte, TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz maç izle ekranı!

TV8,5 CANLI İZLE || Panathinaikos maçını şifresiz TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz CANLI İZLE!

PANATHINAIKOS - GIANNINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Giannina maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.

Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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TV8,5 CANLI İZLE || Panathinaikos maçını şifresiz TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz CANLI İZLE!

TV8,5 YAYIN AKIŞI

20:00 "AEK - Volos" Yunanistan Süper Lig 16.Hafta / CanlıSpor

22:00 "Panathinaikos - PAS Giannina" Yunanistan Süper Lig 16.Hafta / CanlıSpor

TV8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV8,5 CANLI İZLE || Panathinaikos maçını şifresiz TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz CANLI İZLE!

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV8,5 CANLI İZLE || Panathinaikos maçını şifresiz TV8,5 yayın akışı ile ücretsiz CANLI İZLE!

https://tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

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