TV8,5 CANLI İZLE || Dortmund - PSG maçı TV8,5 canlı yayın ve frekans bilgileri ile şifresiz maç izle!

1 MAYIS TV8,5 YAYIN AKIŞI
06:30
Avrupa Ligi Çeyrek Final Maçları
07:45
Konferans Ligi Çeyrek Final Maçları
09:05
Hollanda Eredivisie 31. Hafta Özetleri
10:10
Teknik Bakış
Spor
13:10
Dortmund Şampiyonlar Ligi Yarı Final Yolu
15:00
PSG Şampiyonlar Ligi Yarı Final Yolu
17:00
"Roma - Leverkusen" Avrupa Ligi Maçları
18:15
Retro / Türk Kulüplerinin En Güzel Şampiyonlar Ligi Golleri
19:00
Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
20:00
"Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
20:45
"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Maçları
22:00
"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç / Canlı
00:00
"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
00:10
"Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
01:00
"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
02:45
"Roma - Leverkusen" Avrupa Ligi Maçları
03:45
Fiorentina Konferans Ligi Yarı Final Yolu
04:50
Club Brugge Konferans Ligi Yarı Final Yolu