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Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:12

TV8,5 yayın akışı 7 Mart Perşembe: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

TV8,5 yayın akışı 7 Mart Perşembe listesi Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı için sorgulanıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Genellikle Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen'den yayınlanıyor. Ancak platformda sorun yaşanması halinde bazı karşılaşmalar TV8'den yayına verilebiliyor. Bu nedenle futbolseverler, Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı TV8,5'ta mı yayınlanacak? İşte 7 Mart Perşembe TV8,5 yayın akışı, frekans bilgileri ve canlı izle linki...

TV8,5 yayın akışı 7 Mart Perşembe: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler, rakibi karşısında güzel bir skor elde edip rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen'den takip ediliyor. Ancak dijital platformda bir problem yaşanması halinde bazı maçlar TV8,5'tan şifresiz olarak yayınlanabiliyor. Bu nedenle Union Saint Gilloise Fenerbahçe mücadelesinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 7 Mart Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izle linki.

TV8,5 yayın akışı 7 Mart Perşembe: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

UNİON SAİNT GİLLOİSE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı, 7 Mart Perşembe günü yani bu akşam saat 23.00'te başlayacak.

Heyecan dolu mücadele, TV8,5'ta yayınlanmayacak olup EXXEN platformundan canlı olarak takip edilecek.

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TV8,5 yayın akışı 7 Mart Perşembe: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

TV 8,5'ta yayınlanacak Konferans Ligi maçları ise şu şekilde:

7 Mart Perşembe

20:45 Ajax - Aston Villa

23:00 Milan - Slavia Prag

TV8,5 yayın akışı 7 Mart Perşembe: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

TV8,5 CANLI MAÇ İZLE!

TV8,5 kanalı frekans bilgileri ile sorgulanıyor. Futbolseverler televizyonlarından kanalı bulabilecekleri gibi internet üzerinden de kanala ulaşabilir:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

TV8,5 yayın akışı 7 Mart Perşembe: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: ¾

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