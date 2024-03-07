TV8,5 yayın akışı 7 Mart Perşembe: Union Saint Gilloise - Fenerbahçe maçı TV8,5’ta mı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Sarı Lacivertliler, rakibi karşısında güzel bir skor elde edip rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. Bilindiği üzere Avrupa Kupaları mücadeleleri Exxen'den takip ediliyor. Ancak dijital platformda bir problem yaşanması halinde bazı maçlar TV8,5'tan şifresiz olarak yayınlanabiliyor. Bu nedenle Union Saint Gilloise Fenerbahçe mücadelesinin de TV8,5 ekranlarında olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bugün TV8,5'ta hangi maçlar var, Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? İşte, 7 Mart Perşembe TV8,5 yayın akışı listesi ve canlı izle linki.