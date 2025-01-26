UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 21. haftasını geride bırakan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, rotalarını Avrupa arenasına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 7 hafta tamamlanırken, 8. hafta maç takvimi belli oldu. Bu kritik hafta kapsamında Galatasaray, Ajax ile kozlarını paylaşacak, Beşiktaş, Twente ile kozlarını paylaşacakken Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanına konuk olacak. Peki, temsilcilerimizin Avrupa maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, program