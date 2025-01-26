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Haberler Galeri UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:57

UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu 8. hafta maçları başlıyor! Avrupa futbolunun en prestijli ikinci organizasyonunda mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programları, taraftarların büyük ilgisini çekiyor. Bu kritik haftada Galatasaray, deplasmanda Ajax'a konuk olacak. Beşiktaş, kendi sahasında Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe ise Danimarka temsilcisi Midtjylland deplasmanında mücadele edecek. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 21. haftasını geride bırakan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, rotalarını Avrupa arenasına çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 7 hafta tamamlanırken, 8. hafta maç takvimi belli oldu. Bu kritik hafta kapsamında Galatasaray, Ajax ile kozlarını paylaşacak, Beşiktaş, Twente ile kozlarını paylaşacakken Fenerbahçe, Midtjylland deplasmanına konuk olacak. Peki, temsilcilerimizin Avrupa maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, program

UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının tarihleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında, 8. hafta karşılaşmaları 30 Ocak Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

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UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

AVRUPA'DA DERBİ İHTİMALİ!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz arasında derbi ihtimali gündemde. Turnuvanın son hafta maçlarının ardından Galatasaray ile Beşiktaş'ın eşleşme ihtimali bulunuyor. Galatasaray, son haftaya 9. sırada girerken Beşiktaş 24. sırada yer alıyor. Ayrıca, alınacak sonuçlara göre Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Avrupa'da karşılaşma ihtimali de söz konusu. Heyecanla beklenen bu son hafta, Türk futbolu adına tarihi anlara sahne olabilir.

UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

GÖZLER 3 BÜYÜKTE!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa mücadelesine 30 Ocak 2025 günü rakip sahasında çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları aynı gün ve aynı saatte oynanacak. Kupa 2'de son hafta maçları 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

16 puanla bitirirse: %99.6 ilk 8'e kalacak, %0.4 play-off'ta yer alacak.

14 puanla bitirirse: %21 ilk 8'e kalacak, %79 play-off'ta yer alacak.

13 puanla bitirirse: %100 play-off'ta yer alacak.

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