UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 26.01.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
15:57
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu 8. hafta maçları başlıyor! Avrupa futbolunun en prestijli ikinci organizasyonunda mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programları, taraftarların büyük ilgisini çekiyor. Bu kritik haftada Galatasaray, deplasmanda Ajax'a konuk olacak. Beşiktaş, kendi sahasında Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe ise Danimarka temsilcisi Midtjylland deplasmanında mücadele edecek. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?