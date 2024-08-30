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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 10:26

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bugün ekranlara yansıyacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan formatta bu yıl değişikliğe gidildi. Lig maçları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Heyecanla temsilcilerimizi takip eden sporseverler organizasyona sayılı saatler kala UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

Uefa.tv kanalının TV yayın akışına göre UEFA Avrupa Ligi göre kura çekim saati belli oldu. Avrupa Ligi maçlarında temsilcilerimiz olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla karşılaşacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR!

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'da gerçekleşecek. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

UEFA.TV CANLI MAÇ YAYIN PROGRAMI, UEFA.TV YAYIN AKIŞI

  • 14:00: UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
  • 15:30: UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Avrupa Ligi kura çekimini UEFA TV canlı izle ekranından izleyebilirsiniz.

https://www.uefa.tv/

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

AVRUPA LİGİ GRUPLARINDA İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

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