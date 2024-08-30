UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

Uefa.tv kanalının TV yayın akışına göre UEFA Avrupa Ligi göre kura çekim saati belli oldu. Avrupa Ligi maçlarında temsilcilerimiz olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere toplam 8 farklı takımla karşılaşacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı!