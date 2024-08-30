UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle || Eşleşmeler belli oluyor... Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!

Giriş Tarihi: 30.08.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
10:26
UEFA Avrupa Ligi heyecanı bugün ekranlara yansıyacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan formatta bu yıl değişikliğe gidildi. Lig maçları öncesinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli olacak. Heyecanla temsilcilerimizi takip eden sporseverler organizasyona sayılı saatler kala UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi UEFA TV canlı izle ekranında!