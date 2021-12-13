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Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 15:27

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile Galatasaray'ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray'ın rakipleri merak ediliyor. Sarı kırmızılı ekip D Grubu 6. maçında İtalya'da Lazio ile karşılaşan ve rakibiyle 0-0 berabere kalarak namağlup olarak grubunu lider tamamlamıştı. Binlerce taraftar ve futbolsever şimdilerde "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (canlı yayın izle) ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Galatasaray'ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık saat 15:00'de çekilecek. Peki, UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Galatasaray'ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? İşte EXXEN canlı yayın izle ekranı ile Avrupa Ligi Play-off kura çekimi!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile Galatasaray’ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında İtalya'da Lazio ile karşılaşan cimbom gruptan nağmalup şekilde çıkmış ve lider tamamamıştı. Ülkemizi gururla temsil eden takım şimdi rakiplerini bekliyor. Bu noktada şimdilerde "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (canlı yayın izle) ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Galatasaray'ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 13 Aralık EXXEN canlı yayın izle ekranı ile Avrupa Ligi Play-off kura çekimi ve Galatasaray'ın rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile Galatasaray’ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Avrupa Ligi kura çekiminde elemeleri geçen 8 takım Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

Avrupa Ligi'nde eşleşmeler:

Barcelona-Napoli
Sevilla-Dinamo Zagreb
Dortmund-Rangers
Leipzig-Real Sociedad
Zenit-Real Betis
Porto-Lazio
Sheriff-Braga
Atalanta-Olympiacos

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile Galatasaray’ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 12 puanla grubunu namağlup lider bitirdi. Bu sonuçla Galatasaray, E Grubu'nu namağlup şekilde 12 puanla lider olarak tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile Galatasaray’ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Lazio ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı. İtalyan temsilcisi, son 16 turu için play-off maçlarına çıkacak. Avrupa Ligi'ndeki yeni formata göre grubunu lider bitiren takımlar son 16 turuna direkt katılıyor.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile Galatasaray’ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak.

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