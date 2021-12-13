UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray'ın rakipleri merak ediliyor. Sarı kırmızılı ekip D Grubu 6. maçında İtalya'da Lazio ile karşılaşan ve rakibiyle 0-0 berabere kalarak namağlup olarak grubunu lider tamamlamıştı. Binlerce taraftar ve futbolsever şimdilerde "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi (canlı yayın izle) ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Galatasaray'ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık saat 15:00'de çekilecek. Peki, UEFA kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Galatasaray'ın rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? İşte EXXEN canlı yayın izle ekranı ile Avrupa Ligi Play-off kura çekimi!