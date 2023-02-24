UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kurası çekiliyor! Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek kura çekilişi ardından temsilcilerimiz Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Taraftarlar UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Mart ayında oynanacak son 16 turu maçları için heyecan dorukta. Futbolseverler muhtemel rakipleri ve eşleşmeleri takip ediyor. UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. İşte, UEFA Konferans ve Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve eşleşmeleri…