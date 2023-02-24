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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.02.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 08:16

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi kurası çekiliyor! Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte gerçekleşecek kura çekilişi ardından temsilcilerimiz Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Taraftarlar UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Mart ayında oynanacak son 16 turu maçları için heyecan dorukta. Futbolseverler muhtemel rakipleri ve eşleşmeleri takip ediyor. UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. İşte, UEFA Konferans ve Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve eşleşmeleri…

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu heyecanla bekleniyor. Öte yandan Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri de UEFA Konferans Ligi kura çekimi ardından belli olacak. Rövanş maçını kaybeden Trabzonspor lige veda etti. İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezde gerçekleşecek kura çekilişi için nefesler tutuldu. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, Konferans ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ve eşleşmeleri hakkında detaylar…

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 15.00'da çekilmeye başlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

SON 16 KURALARINA DİREKT KATILAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarını birinci tamamlayan ekipler, son 16 kuralarına direkt katılma hakkı kazandı. Takımlar şöyle:

AZ Alkmaar

Djurgården

İstanbul Başakşehir

Nice

Sivasspor

Slovan Bratislava

Villarreal

West Ham

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 14.00'da çekilmeye başlanacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

SON 16 KURALARINA DİREKT KATILAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi gruplarını birinci tamamlayan ekipler, son 16 kuralarına direkt katılma hakkı kazandı. Takımlar şöyle:

Arsenal

Betis

Fenerbahçe

Ferencváros

Feyenoord

Freiburg

Real Sociedad

Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

Sporting

Bayer Leverkusen

Sevilla

Juventus

Manchester United

Union Berlin

Roma

Shakhtar Donetsk

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