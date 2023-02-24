UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 kura çekimi canlı yayın hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu heyecanla bekleniyor. Öte yandan Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri de UEFA Konferans Ligi kura çekimi ardından belli olacak. Rövanş maçını kaybeden Trabzonspor lige veda etti. İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezde gerçekleşecek kura çekilişi için nefesler tutuldu. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. İşte, Konferans ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ve eşleşmeleri hakkında detaylar…