Giriş Tarihi: 30.01.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
00:57
UEFA Avrupa Ligi maçları bugün oynanacak! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda?
Türk futbolunun üç dev kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı günde sahaya çıkıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da önemli mücadelelere imza atacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaların detaylarını merakla bekliyor. Peki, Beşikataş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA AvrupaLigi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...