Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
16:53
UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaşatasaray'ın maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Türk futbolunun üç dev kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı günde sahaya çıkıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da önemli mücadelelere imza atacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaların detaylarını merakla bekliyor. Peki, Beşikataş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA AvrupaLigi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...