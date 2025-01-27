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Haberler Galeri UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaşatasaray'ın maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:53

UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaşatasaray'ın maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Türk futbolunun üç dev kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı günde sahaya çıkıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da önemli mücadelelere imza atacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmaların detaylarını merakla bekliyor. Peki, Beşikataş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA AvrupaLigi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar...

UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaşatasaray’ın maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Üç büyük Türk kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı günde mücadele verecek! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda önemli sınavlar verecek. Maçların saatleri ve yayın kanalları sporseverler tarafından merak edildi. Peki, BJK, FB ve GS UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaşatasaray’ın maçları hangi kanalda yayınlanacak?

ÜÇ TEMSİLCİMİZ AYNI GÜNDE!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa mücadelesine 30 Ocak 2025 günü rakip sahasında çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları aynı gün ve aynı saatte oynanacak.

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UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaşatasaray’ın maçları hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT'nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.

İşte, BJK, FB ve GS UEFA Avrupa ligi maçı yayın kanalları;

UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaşatasaray’ın maçları hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY AJAX MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 30 Ocak'ta Ajax ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT 1'den canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gaşatasaray’ın maçları hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ TWENTE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 30 Ocak'ta Twente ile karşılaşacak ve maç, saat 23:00'te TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

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