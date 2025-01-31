Giriş Tarihi: 31.01.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
16:27
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞMELERİ AÇIKLANDI! Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri kimler?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa defterini kapatırken, Fenerbahçe Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini Ajax karşısında 2-1'lik skorla aldı. Dün akşamki karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa kura çekimi detayları sorgulanıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri kim oldu?