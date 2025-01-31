UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞMELERİ AÇIKLANDI! Fenerbahçe, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları öncesinde heyecan giderek artıyor. Devler Arenası'nda son 16 turuna yükselen ve play-off aşamasına katılacak takımlar netleşirken, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray doğrudan son 16 bileti almayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin dün akşam ki mücadelesinin ardından Avrupa yolculuğuna devam edeceği kesinleşti. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri kim oldu?