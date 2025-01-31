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Haberler Galeri UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 07:03

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa defterini kapatırken, Fenerbahçe Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini Ajax karşısında 2-1'lik skorla aldı. Dün akşamki karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa kura çekimi detayları sorgulanıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları öncesinde heyecan giderek artıyor. Devler Arenası'nda son 16 turuna yükselen ve play-off aşamasına katılacak takımlar netleşirken, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray doğrudan son 16 bileti almayı başarmıştı. Fenerbahçe'nin dün akşam ki mücadelesinin ardından Avrupa yolculuğuna devam edeceği kesinleşti. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi nezaman, saat kaçta,hangi kanalda yapılacak? İşte detaylar…

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turu kuraları saat 15.00' ten itibaren çekilecek.

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UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimlerinin yayınlanacağı adres henüz belli olmamakla birlikte TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizin de muhtemel rakipleri belli oldu. Ligi 13 puanla 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizin de muhtemel rakipleri belli oldu. Ligi 13 puanla 14'üncü sırada bitiren Galatasaray, play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

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