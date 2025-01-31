Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
07:03
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa defterini kapatırken, Fenerbahçe Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini Ajax karşısında 2-1'lik skorla aldı. Dün akşamki karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa kura çekimi detayları sorgulanıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?