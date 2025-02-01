Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
09:21
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ! Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri kimler oldu?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son karşılaşmaları tamamlandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Avrupa defterini kapatırken, Fenerbahçe Midtjylland ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Galatasaray ise bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini Ajax karşısında 2-1'lik skorla aldı. Dün akşamki karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa kura çekimi detayları sorgulanıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakipleri kim oldu?