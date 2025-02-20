UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Anderlecht'i elemesi halinde son 16 turuna adını yazdıracak. Temsilcimizin yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği muhtemel takımlar belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak?