Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
23:24
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için kritik bir mücadele veriyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Anderlecht'i geçmesi halinde Avrupa'daki yoluna devam edecek. Futbolseverler, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak?" sorusuna yanıt ararken, olası eşleşmeler de netleşmeye başladı. İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri hakkında detaylar