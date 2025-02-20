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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:23 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:24

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için kritik bir mücadele veriyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Anderlecht'i geçmesi halinde Avrupa'daki yoluna devam edecek. Futbolseverler, "Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak?" sorusuna yanıt ararken, olası eşleşmeler de netleşmeye başladı. İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri hakkında detaylar

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunda Anderlecht'i elemesi halinde son 16 turuna adını yazdıracak. Temsilcimizin yoluna devam etmesi halinde karşılaşabileceği muhtemel takımlar belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

RÖVANŞ MAÇINA AVANTAJLA ÇIKTI!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti. İlk maçta 3-0'lık net bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Sarı lacivertli temsilcimizin maçı kazanması halinde son 16 turu kesinleşmiş olacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Son 16 turu eşleşmeleri, play-off turunun tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında güçlü ekipler bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasındaki başarılı performansını sürdürerek ilerlemeyi hedefliyor.

Bu turu geçmeleri halinde, son 16 turunda Yunanistan'ın Olympiakos veya İskoçya'nın Rangers takımlarından biriyle karşılaşacaklar.

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
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