UEFA Avrupa Ligi’nde sıralamayı şimdiden açıkladılar! Süper Lig devi zirvede bitirecek: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın puan durumundaki yeri..

Giriş Tarihi: 01.09.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
19:03
Son dakika haberleri... Bu sezon Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsilen 3 takım yer alacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri de belli oldu. Football Rankings sayfası, simülasyon sonuçlarına göre; UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının muhtemel bitiş sıralamasını açıkladı. Buna göre bir Süper Lig devi Avrupa Ligi'nin lig aşamasını zirvede bitirecek. İşte son dakika haberinin detayları...