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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 23:29

UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam ediyor ve temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, grup aşamasını geçebilmek için kritik mücadelelere çıkacak. Galatasaray, Ajax'la Hollanda'da zorlu bir sınav verirken, Beşiktaş Twente deplasmanında galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'la karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, Türk futbolunun Avrupa'daki geleceği için belirleyici olacak. Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için her üç temsilcimizin de galibiyete ihtiyacı var. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi'nde son haftaya girilirken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için büyük bir heyecan yaşanıyor. Hollanda'da Ajax'la karşılaşacak olan Galatasaray, deplasmanda Twente ile mücadele edecek Beşiktaş ve Danimarka'da Midtjylland ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, son 16'ya kalmak için sahaya çıkıyor. Bu üç Türk kulübü, Avrupa'da adlarını bir üst tura yazdırmak için büyük bir çaba sarf edecek. Peki, hangi takımlar grup aşamasını başarıyla tamamlayıp, doğrudan son 16'ya yükselebilir? İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri...

UEFA Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TUR İHTİMALLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son hafta müsabakaları öncesi Galatasaray play-off etabını garantilerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu kulvarda diğer sonuçlara bakmaksızın yola devam edebilmesi için kazanmaları gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip Hollanda'da Ajax'la, Beşiktaş da bir başka Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.

Geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlikle namağlup durumda bulunan Galatasaray, 13 puanla 9. sırada bulunuyor. 18 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde ise 14 gol görürken, +4 averaja sahip.

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UEFA Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?

GALATASARAY

Üst tura çıkmayı garantileyen Okan Buruk'un ekibi, Ajax deplasmanında kazanarak ilk 8 içinde lig etabını tamamlamayı ve direkt son 16 bileti almayı hedefliyor. Ancak burada diğer maçların da sonuçları önemli.

Galatasaray'ın Hollanda'da kazanıp ilk 8 sıra içinde yer alamaması için tek ihtimal bulunuyor. 14 puanı bulunan takımlardan Lyon, Tottenham ve Anderlecht haftayı galibiyetle tamamlayıp, Manchester United da Romanya'da FCSB'yi mağlup ederse, Norveç temsilcisi Bodo Glimt'in Nice deplasmanında alacağı sonuç önemli.

Böyle bir senaryoda Bodo Glimt, Galatasaray'ın elde ettiği skordan en az 2 gol daha farklı kazanırsa, sarı-kırmızılı takım 9. sırada kalacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?

BERABERLİKLE İLK 8 ŞANSI VAR

Okan Buruk'un ekibinin Ajax'la berabere kalması halinde dahi diğer maçların sonucuna göre ilk 8 şansı bulunuyor.

Galatasaray'ın ilk 8 içindeki takımlardan Anderlecht ve FCSB'den daha iyi averajı var. İki takımın mağlup olması durumunda Galatasaray, beraberlik alsa dahi bu ekipleri geçebilecek. Ancak Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Olympiakos ve Glasgow Rangers'ın kazanmaması, AZ Alkmaar ve Union Saint-Gilloise'nın da en fazla 3 farklı galip gelmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Ajax'a mağlup olması durumunda ise ilk 8'e giremeyerek 13 puanla play-off etabına katılacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?

FENERBAHÇE KAZANIRSA ÜST TURA YÜKSELİYOR

Geride kalan 7 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan toplayan Fenerbahçe, Danimarka'da Midtjylland'a konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekip, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak.

Fenerbahçe'nin Midtjylland ile berabere kalması durumunda 9 ve 10 puanı bulunan takımların maçları da sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki kaderini etkileyecek.

Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg'un 10, Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın ise 9'ar puanı bulunuyor. Ajax, Galatasaray'ı konuk edecek, PAOK ile Real Sociedad ise birbirleriyle oynayacak. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ile Tottenham deplasmanına gidecek İsveç temsilcisi Elfsborg'un da 10 puanı bulunuyor.

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