UEFA Avrupa Ligi’nde tur ihtimalleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe birbiriyle eşleşebilecek mi, nasıl tur atlar, gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi'nde son haftaya girilirken, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş için büyük bir heyecan yaşanıyor. Hollanda'da Ajax'la karşılaşacak olan Galatasaray, deplasmanda Twente ile mücadele edecek Beşiktaş ve Danimarka'da Midtjylland ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe, son 16'ya kalmak için sahaya çıkıyor. Bu üç Türk kulübü, Avrupa'da adlarını bir üst tura yazdırmak için büyük bir çaba sarf edecek. Peki, hangi takımlar grup aşamasını başarıyla tamamlayıp, doğrudan son 16'ya yükselebilir? İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri...