UEFA Avrupa Ligi'ne Mesut Özil damgası

UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turu, 5 Nisan Perşembe günü oynanan maçlarla başladı. Geceye damgasını vuran isim Mesut Özil oldu. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti. Henüz 9. dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle Arsenal 1-0 öne geçti. Rus ekibi 15. dakikada Aleksandr Golovin'in attığı golle skoru eşitledi. Arsenal 23. dakikada Lacazette'in ayağından bulduğu penaltı golüyle tekrar öne geçti. 28. dakikada sahneye bir kez daha Aaron Ramsey çıktı. Ramsey kendisinin 2, takımının 3. golünü attı ve farkı 2'ye çıkardı. Maçın sonucunu tayin eden isim Alexandre Lacazette oldu.