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'ne damgası

'ne çeyrek final turu, 5 Nisan Perşembe günü oynanan maçlarla başladı. Geceye damgasını vuran isim oldu.

Giriş Tarihi: 06.04.2018 00:51 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 01:56
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'ne damgası
UEFA Avrupa Ligi'ne Mesut Özil damgası

, Çeyrek Final ilk maçında Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.

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'ne damgası
UEFA Avrupa Ligi'ne Mesut Özil damgası

Henüz 9. dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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'ne damgası
UEFA Avrupa Ligi'ne Mesut Özil damgası

Rus ekibi 15. dakikada Aleksandr Golovin'in attığı golle skoru eşitledi.

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'ne damgası
UEFA Avrupa Ligi'ne Mesut Özil damgası

23. dakikada Lacazette'in ayağından bulduğu penaltı golüyle tekrar öne geçti.

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'ne damgası
UEFA Avrupa Ligi'ne Mesut Özil damgası

28. dakikada sahneye bir kez daha Aaron Ramsey çıktı.

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'ne damgası
UEFA Avrupa Ligi'ne Mesut Özil damgası

Ramsey kendisinin 2, takımının 3. golünü attı ve farkı 2'ye çıkardı.

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'ne damgası
UEFA Avrupa Ligi'ne Mesut Özil damgası

Maçın sonucunu tayin eden isim Alexandre Lacazette oldu.

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