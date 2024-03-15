UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldiği ilk maçta 3-0 galibiyet elde etti. Kendi evinde oynadığı rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan sarı lacivertliler çeyrek finale adını yazdırdı.

İşte, Konferans Ligi çeyrek finale yükselen takımlar: