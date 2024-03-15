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Haberler Galeri UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 07:42

UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise rövanşta yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-0 galibiyetle tur atladı ve çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer aldı. Şimdi gözler UEFA'da. Kura çekilişi ardından Fenerbahçe'nin rakibi ortaya çıkacak. Çift maç oynayacak çeyrek final eşleşmeleri futbol severler tarafından takip ediliyor. Peki; 2024 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel rakipleri ve kura saati hakkında bilgiler...

UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle noktasında araştırmalar hız kazandı. Sarı lacivertli taraftarlar çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi için nefeslerini tuttu. Son 16 rövanşlarının tamamlanması ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ortaya çıktı. Yapılacak kuranın ardından rakibin netleşmesi bekleniyor. Peki; UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldiği ilk maçta 3-0 galibiyet elde etti. Kendi evinde oynadığı rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan sarı lacivertliler çeyrek finale adını yazdırdı.

İşte, Konferans Ligi çeyrek finale yükselen takımlar:

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

  • Fenerbahçe,
  • PAOK
  • Fiorentina
  • Viktoria Plzen
  • Club Brugge
  • Aston Villa
  • Olympiakos
  • Lille
UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!

UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü (bugün) gerçekleşecek. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları da çekilecek. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon Kenti'nde düzenlenecek.

Kuraların saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Çeyrek final maçları da çift maç usulüne göre oynanacak.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kuralar Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Çeyrek final kura çekimini canlı yayın ile takip etmek için:

https://www.exxen.com/

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