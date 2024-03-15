Giriş Tarihi: 15.03.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
07:42
UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın izle!
UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise rövanşta yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-0 galibiyetle tur atladı ve çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer aldı. Şimdi gözler UEFA'da. Kura çekilişi ardından Fenerbahçe'nin rakibi ortaya çıkacak. Çift maç oynayacak çeyrek final eşleşmeleri futbol severler tarafından takip ediliyor. Peki; 2024 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel rakipleri ve kura saati hakkında bilgiler...