Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
15:41
UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi
UEFA Konferans Ligi kura çekimi tarihi belli oldu. Son 16 rövanşlarının tamamlanması ardından ortaya çıkacak takımlar kuraya katılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de rövanş galibiyetiyle adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Çift maç usulüne göre oynanacak turda eşleşmeler gündemde. Peki; UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?