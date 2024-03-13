UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe'nin evinde oynanacak rövanş karşılaşması dahil olmak üzere tüm son 16 turunun tamamlanması ardından çeyrek finale çıkan takımlar belli olacak. Ardından takımlar kuraya katılacak. Peki; UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?