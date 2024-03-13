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Haberler Galeri UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi
Giriş Tarihi: 13.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 15:41

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi

UEFA Konferans Ligi kura çekimi tarihi belli oldu. Son 16 rövanşlarının tamamlanması ardından ortaya çıkacak takımlar kuraya katılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe de rövanş galibiyetiyle adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Çift maç usulüne göre oynanacak turda eşleşmeler gündemde. Peki; UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Fenerbahçe'nin evinde oynanacak rövanş karşılaşması dahil olmak üzere tüm son 16 turunun tamamlanması ardından çeyrek finale çıkan takımlar belli olacak. Ardından takımlar kuraya katılacak. Peki; UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi

FENERBAHÇE SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldiği ilk maçta 3-0 galibiyet elde etti. Sarı lacivertlilerin gollerini Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic kaydetti.

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi

Fenerbahçe Saint Gilloise rövanş maçı 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

Belçikalı ekibin ağırlanacağı heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi

UEFA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu maçlarının tamamlanması ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak ve ardından kura beklenecek.

Çeyrek final maçları da çift maç usulüne göre oynanacak. UEFA Konferans Ligi kura çekimi 15 Mart cuma günü gerçekleştirilecek.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi maç takvimi

KONFERANS LİGİ SON 16 TURU İLK MAÇ SKORLARI

Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) ( 0-0)

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)

Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)

Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)

Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)

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