UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA Konferans Ligi kurası play-off turu için çekiliyor! Grup maçlarının sona ermesiyle birlikte gözler kura çekilişine çevrilmişti ki beklenen tarih geldi. Grubunu lider tamamlayan ve direkt son 16 turu bileti alan temsilcimiz Fenerbahçe, play-off maçlarının ardından belirlenecek rakibini beklemeye koyuldu. UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle ekranı gündemde yer alırken Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler sorusu da yanıt aramaya başladı. Kura çekilişi EXXEN ve TV8,5 canlı izle ekranlarından takip edebilecek. Peki, 18 Aralık 2023 UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle hangi kanalda? İşte, UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle linki…