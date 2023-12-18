UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ekranı araştırmaları hız kazandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, grubunu 3. sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe ise doğrudan son 16 turuna yükseldi. Şimdi Sarı-Lacivertliler play-off maçlarının ardından belirlenecek rakibini bekliyor. Play-off turu kura çekilişi bugün yapılacak. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle EXXEN ile TV8,5 ekranları üzerinden takip edilecek. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. İşte, UEFA Konferans Ligi play-off turu kurası canlı izle!