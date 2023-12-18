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Haberler Galeri UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:07

UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler?

UEFA Konferans Ligi kurası play-off turu için çekiliyor! Grup maçlarının sona ermesiyle birlikte gözler kura çekilişine çevrilmişti ki beklenen tarih geldi. Grubunu lider tamamlayan ve direkt son 16 turu bileti alan temsilcimiz Fenerbahçe, play-off maçlarının ardından belirlenecek rakibini beklemeye koyuldu. UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle ekranı gündemde yer alırken Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler sorusu da yanıt aramaya başladı. Kura çekilişi EXXEN ve TV8,5 canlı izle ekranlarından takip edebilecek. Peki, 18 Aralık 2023 UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle hangi kanalda? İşte, UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle linki…

UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ekranı araştırmaları hız kazandı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, grubunu 3. sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe ise doğrudan son 16 turuna yükseldi. Şimdi Sarı-Lacivertliler play-off maçlarının ardından belirlenecek rakibini bekliyor. Play-off turu kura çekilişi bugün yapılacak. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi canlı izle EXXEN ile TV8,5 ekranları üzerinden takip edilecek. Taraftarlar ekran başında yerini aldı. İşte, UEFA Konferans Ligi play-off turu kurası canlı izle!

UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023/2024 UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi de 18 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon Avrupa Futbol Evi'nde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off kurası canlı izle ekranı EXXEN ve TV8,5 yayınında olacak.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Play-off turu kurasını canlı izlemek için:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

https://www.exxen.com/tr

UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE EKRANI! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Grubu lider tamamladığı için son 32 turunu direkt olarak geçen ve son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, son 16 turu kura çekimlerinde de seribaşı olacak.

Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak.

Son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

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