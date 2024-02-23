UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE ekranı: UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile son 16 turu Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ekranı araştırmaları hız kazandı. Temsilcimiz Fenerbahçe H Grubu mücadelelerini lider olarak tamamlayarak yoluna devam ediyor. Galatasaray'ın elenmesi sonrasında Avrupa'da tek temsilcimiz olan Fenerbahçe'nin rakipleri merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle EXXEN üzerinden takip edilecek.İşte, UEFA Konferans Ligi play-off turu kurası canlı izle!