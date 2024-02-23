UEFA Konferans Ligi kura çekimi CANLI İZLE ekranı: UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile son 16 turu Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

Giriş Tarihi: 23.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
11:57
UEFA Konferans Ligi kurası son 16 turu için bugün çekiliyor. Grubunu lider tamamlayarak yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe son 16 turuna direkt katılım şansı elde etmişti. Konferans Ligi kura çekimi canlı izle ekranında Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu yanıt bulacak. Kura çekilişi EXXEN canlı izle ekranlarından takip ediliyor. Peki; 23 Şubat 2024 UEFA Konferans Ligi turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte, UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle linki…