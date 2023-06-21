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Haberler Galeri UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE
Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:21

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE

Konferans ligi kura çekimi canlı izlemek isteyen Türk futbol severler Avrupa UEFA konferans ligi kura çekimi heyecanı yaşıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. Ön eleme kura çekimi, 21 Haziran'da bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak. Futbolseverlerin gözü kulağı kura çekiminde. İşte, UEFA konferans ligi kura çekimi canlı izle ekranı…

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. Ön eleme kura çekimi bugün 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Avrupa temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Konferans ligi kura çekimleri canlı olarak EXXEN üzerinden yayınlanacak. İşte UEFA konferans ligi kura çekimi canlı izle ekranı...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak.

Kuralar EXXEN üzerinden canlı takip edilebilecek.

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UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR RAKİPLERİ BELLİ OLACAK!

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin kura çekimi, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak olan kura çekilişinin ardından Avrupa temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak.

Kuralar EXXEN üzerinden canlı takip edilebilecek

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE

KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER

Dinamo Batumi-Gürcistan
Europa FCCebelitarık
Domzale-Slovenya
Beitar Jerusalemİsrail
Vorskla Poltava-Ukrayna

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