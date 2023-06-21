Giriş Tarihi: 21.06.2023 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
11:21
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE
Konferans ligi kura çekimi canlı izlemek isteyen Türk futbol severler Avrupa UEFA konferans ligi kura çekimi heyecanı yaşıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. Ön eleme kura çekimi, 21 Haziran'da bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak. Futbolseverlerin gözü kulağı kura çekiminde. İşte, UEFA konferans ligi kura çekimi canlı izle ekranı…