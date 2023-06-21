UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EXXEN EKRANI|| Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oluyor, konferans ligi kura çekimi CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. Ön eleme kura çekimi bugün 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Avrupa temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak. Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Konferans ligi kura çekimleri canlı olarak EXXEN üzerinden yayınlanacak. İşte UEFA konferans ligi kura çekimi canlı izle ekranı...