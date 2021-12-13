UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile araştırma konusu haline gelirken gözler Fenerbahçe'nin rakiplerine çevrildi. Son olarak sarı kanaryalar D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak grubu 3. sırada tamamlamıştı. Bu noktada "UEFA Konferans Ligi kura çekimi (canlı yayın izle) ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 13 Aralık 2021 EXXEN UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile Fenerbahçe'nin rakipleri...