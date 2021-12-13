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Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 13:45

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile Fenerbahçe’nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA kura çekimi ile bugün Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı lacivertli ekibin taraftarları ve binlerce futbolsever bu noktada gözünü "UEFA Konferans Ligi kura çekimi (canlı yayın izle) ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kuranın İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi TSİ 18.00'de gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? İşte EXXEN ile canlı yayın izle ekranı ve detaylar...

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile Fenerbahçe’nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile araştırma konusu haline gelirken gözler Fenerbahçe'nin rakiplerine çevrildi. Son olarak sarı kanaryalar D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak grubu 3. sırada tamamlamıştı. Bu noktada "UEFA Konferans Ligi kura çekimi (canlı yayın izle) ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 13 Aralık 2021 EXXEN UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın izle ekranı ile Fenerbahçe'nin rakipleri...

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile Fenerbahçe’nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen temsilcimiz Fenerbahçe Konferans Ligi'nde şansını deneyecek.

Bu gelişmenin ardından futbolseverler sarı-lacivertli ekibin rakiplerinin hangi takımlar olacağını yoğun şekilde merak etmeye başladı. Ancak henüz rakipler belli olmadı. 13 Aralık'ta çekilecek olan kuralar sonrasında Fenerbahçe'nin rakibi belirlenecek.

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UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile Fenerbahçe’nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ, Vitesse veya Tottenham yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile Fenerbahçe’nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Fenerbahçe ise kurada seribaşı olarak yer almayacak.

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