UEFA kura çekimi ile bugün Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarı lacivertli ekibin taraftarları ve binlerce futbolsever bu noktada gözünü "UEFA Konferans Ligi kura çekimi (canlı yayın izle) ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Kuranın İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi TSİ 18.00'de gerçekleştirileceği biliniyor. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler, hangi takımlar oldu? İşte EXXEN ile canlı yayın izle ekranı ve detaylar...