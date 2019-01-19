UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu'nu yayınladı. Raporda yer alan ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı da içeren veriler, bilgiler... STADYUM UEFA Kulüp Lisanslama Raporu'na göre; Türkiye ve Polonya, son 10 yılda 50+ majör stadyum bitiren iki ülke oldu. SEYİRCİ SAYISI ARTIŞI UEFA Kulüp Lisanslama Raporu'na göre; Türkiye, bir önceki yıla göre seyirci sayısını %15'ten fazla artırdı ve bu alanda Avrupa'nın en iyi birkaç ülkesinden biri oldu. INSTAGRAM Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın en çok instagram takipçisine sahip kulüplerinden. Mesut Özil ve Nando Muslera ise bu alandaki lider futbolculardan... FENERBAHÇE VE GALATASARAY EN İYİLER ARASINDA Galatasaray ve Fenerbahçe, en çok kullanılan üç sosyal medya sitesinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı. GELİRLER UEFA Kulüp Lisanslama Raporu'na göre Türkiye, Avrupa'nın en çok gelir elde eden yedinci ligi. GELİRLER UEFA Kulüp Lisanslama Raporu'na göre Türk kulüpleri, 2017 yılında 2016'ya göre gelirlerini %15'ten fazla artırdı ve bu alanda Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı. GELİRLER: İLK 30 Avrupa'nın en çok gelir elde eden ilk 30 kulübü arasında hiçbir Türk takımı yer almadı.