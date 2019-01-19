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  • UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

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Giriş Tarihi: 19.01.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 11:35
UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

STADYUM

'na göre; Türkiye ve Polonya, son 10 yılda 50+ majör stadyum bitiren iki ülke oldu.

UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

SEYİRCİ SAYISI ARTIŞI

'na göre; Türkiye, bir önceki yıla göre seyirci sayısını %15'ten fazla artırdı ve bu alanda Avrupa'nın en iyi birkaç ülkesinden biri oldu.

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UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

INSTAGRAM

Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın en çok instagram takipçisine sahip kulüplerinden. Mesut Özil ve Nando Muslera ise bu alandaki lider futbolculardan...

UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY EN İYİLER ARASINDA

Galatasaray ve Fenerbahçe, en çok kullanılan üç sosyal medya sitesinde Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

GELİRLER

'na göre Türkiye, Avrupa'nın en çok gelir elde eden yedinci ligi.

UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

GELİRLER

'na göre Türk kulüpleri, 2017 yılında 2016'ya göre gelirlerini %15'ten fazla artırdı ve bu alanda Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldı.

UEFA, Kulüp Lisanslama Raporu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

GELİRLER: İLK 30

Avrupa'nın en çok gelir elde eden ilk 30 kulübü arasında hiçbir Türk takımı yer almadı.

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