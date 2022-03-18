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Giriş Tarihi: 18.03.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:23

CANLI UEFA KURA ÇEKİMİ - UEFA kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Çeyrek ve yarı final kuralarının çekileceği kritik günde konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Futbolseverler merakla eşleşmeleri bekliyor. Bu noktada "UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda nefesler tutuldu. İşte UEFA kura çekimi canlı yayın ve eşleşmeler...

CANLI UEFA KURA ÇEKİMİ - UEFA kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA kura çekimi canlı yayın izle ekranı... Tüm dünyada spor severler gözünü bu kuraya çevirirken eşleşmeler de merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'ya yenilmiş ve elenmişti. Öte yandan "UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte UEFA kura çekimi canlı yayın izle ekranı ve çeyrek ve yarı final eşleşmelerine ilişkin detaylar...

CANLI UEFA KURA ÇEKİMİ - UEFA kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise 18 Mart Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak. Kura çekimine çeyrek finale yükselen takımlar şöyle;

Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya).

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER:

  • Chelsea - Real Madrid
  • Manchester City - Atletico Madrid
  • Villarreal - Bayern Münih
  • Benfica - Liverpool

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

  • Manchester City / Atletico Madrid - Chelsea / Real Madrid
  • Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Münih

Kurayı izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/draws/2022/2001310/

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CANLI UEFA KURA ÇEKİMİ - UEFA kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise 18 Mart Cuma günü TSİ 17.00'de başlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, geçtiğimiz akşam oynanan maçlar sonrası belli oldu.

CANLI UEFA KURA ÇEKİMİ - UEFA kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 18 Mart Cuma günü TSİ 15.30'da başlayacak.

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