Giriş Tarihi: 18.03.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 14:23

CANLI UEFA KURA ÇEKİMİ - UEFA kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?

UEFA Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Çeyrek ve yarı final kuralarının çekileceği kritik günde konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Futbolseverler merakla eşleşmeleri bekliyor. Bu noktada "UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın ile eşleşmeler nasıl oldu, çeyrek ve yarı final maçları ne zaman oynanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda nefesler tutuldu. İşte UEFA kura çekimi canlı yayın ve eşleşmeler...