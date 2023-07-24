Giriş Tarihi: 24.07.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 13:27

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. Eşleşmeler ile bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak. 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü çekilecek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi canlı yayın linki üzerinden vatandaşlar heyecanlı kuraya tanıklık edecek. TV8,5 canlı izle hakkında araştırmlaar hız kazandı. GS, BJK, FB ve Adana Demir Spor'un ön eleme turunu geçmeleri halinde 3. Ön eleme turu rakipleri bugün belli oluyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle linki!