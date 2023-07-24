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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki
Giriş Tarihi: 24.07.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 13:27

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı başında yerler alındı. Eşleşmeler ile bugün Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak. 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü çekilecek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi canlı yayın linki üzerinden vatandaşlar heyecanlı kuraya tanıklık edecek. TV8,5 canlı izle hakkında araştırmlaar hız kazandı. GS, BJK, FB ve Adana Demir Spor'un ön eleme turunu geçmeleri halinde 3. Ön eleme turu rakipleri bugün belli oluyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kurası hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle linki!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK’nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini alıyor. Çekilecek kuraların ardından temsilcilerimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli olacak. TV8,5 canlı izle ekranında tarihi kuraya şahitlik ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK’nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu Kura Çekimi bugün İsviçre'de yapılacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK’nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki

Çekilecek kuraların ardından temsilcilerimizin 3. ön eleme turundaki rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK’nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

Kura çekimi TV8,5'den canlı olarak yayınlanacak.

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK’nin 3. Ön eleme rakipleri belli oluyor! 2023 Şampiyonlar Ligi kura çekimi TV8,5 canlı izle linki

MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

Galatasaray

PFC Ludogorets 1945 - NK Olimpija Ljubljana
AC Sparta Prag
KI Klaksvik - BK Hacken

Fenerbahçe

Kecskemeti TE - Riga FC
FC Differdange 03 - NK Maribor
KA Akureyri - Dundalk FC
B36 Torshavn - Haverfordwest County AFC
Heart of Midlothian FC

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