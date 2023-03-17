Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 09:52

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda çekilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün çekilecek. 8 takımın kaldığı çeyrek final eşleşmeleri yanı sıra yarı final eşleşmeleri de belli olacak. 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak dev final için Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City gibi takımlar mücadele ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar bu heyecanlı kuraya anlık tanıklık edebilir. Bu sebeple "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı!