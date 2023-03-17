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Haberler Galeri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda çekilecek?
Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 09:52

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda çekilecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün çekilecek. 8 takımın kaldığı çeyrek final eşleşmeleri yanı sıra yarı final eşleşmeleri de belli olacak. 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak dev final için Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City gibi takımlar mücadele ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar bu heyecanlı kuraya anlık tanıklık edebilir. Bu sebeple "UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle ekranı!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda çekilecek?

ÇEYREK FİNAL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 mücadeleleri bu hafta sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda çekilecek?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda çekilecek sorusu yanıt arıyor. Son 16 mücadeleleri sona erdi ve Mbappe – Neymar – Messi üçgeni Bayern Münih'e elendi. Türkiye'den hiçbir takım katılamazken, final İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi canlı izle EXXEN ekranı

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda çekilecek?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans ve Avrupa Ligi maçları EXXEN'de yayımlanıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda çekilecek?

KURALAR HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları TV8,5 ekranında yayınlanacak.

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