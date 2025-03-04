UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
09:07
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, PSV ile Arsenal arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Play-off turunda İtalyan temsilcisi Juventus'u eleyerek adını grup aşamasına yazdıran PSV, grubunu ilk sekizde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan İngiliz devi Arsenal ile eşleşti. Şimdi ise taraftarlar, bu kritik mücadeleye dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?