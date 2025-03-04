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Haberler Galeri UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:07

UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken, PSV ile Arsenal arasındaki karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Play-off turunda İtalyan temsilcisi Juventus'u eleyerek adını grup aşamasına yazdıran PSV, grubunu ilk sekizde tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan İngiliz devi Arsenal ile eşleşti. Şimdi ise taraftarlar, bu kritik mücadeleye dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolunun en seçkin turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Hollanda temsilcisi PSV, güçlü İngiliz ekibi Arsenal'i konuk edecek. Philips Stadion'da oynanacak bu kritik mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için kıyasıya mücadele edecek. İşte, PSV-Arsenal karşılaşmasına dair merak edilen detaylar haberin devamında...

UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

PSV-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak PSV-Arsenal karşılaşması, 4 Mart Salı günü TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

PSV-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'te başlayacak ve Philips Stadı'nda oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL İLK 11'LER

PSV: Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Junior, Schouten, Veerman, Perisic, Saibari, Lang, De Jong

ARSENAL: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Odegaard, Jorginho, Rice, Nwaneri, Trossard, Merino

UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

PSV ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYOR, ARSENAL ZORLU DEPLASMANDA GALİBİYET ARIYOR

PSV, Juventus'u eleyerek büyük bir başarıya imza attığı play-off turunun ardından, taraftarının desteğiyle güçlü rakibini yenip çeyrek finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Arsenal ise grup aşamasını ilk sekizde tamamlayarak avantajlı bir konum elde etti. Şimdi, deplasmanda alacağı galibiyetle Londra'daki rövanş maçı için daha rahat bir ortam yaratmayı amaçlıyor.