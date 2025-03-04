UEFA Şampiyonlar Ligi PSV-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolunun en seçkin turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Hollanda temsilcisi PSV, güçlü İngiliz ekibi Arsenal'i konuk edecek. Philips Stadion'da oynanacak bu kritik mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için kıyasıya mücadele edecek. İşte, PSV-Arsenal karşılaşmasına dair merak edilen detaylar haberin devamında...