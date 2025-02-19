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Haberler Galeri DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 08:01

DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, evinde Real Madrid'i ağırladı. Mücadele, 3-2'lik skorla Real Madrid'in zaferiyle sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, rövanş maçlarıyla devam edecek. Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna yükselmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Real Madrid - Manchester City rövanş maçının ne zaman, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağıyla ilgili araştırmalarına başladı. Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği de merak konusu. İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar…

DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

Real Madrid, Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 3-2 mağlup etti. Şampiyonlar, rövanş için karşı karşıya gelecek. 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City, son şampiyon Real Madrid'le mücadele edecek. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı büyük merak konusu olurken, Arda Güler'in durumu da sorgulanıyor.Peki Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları başlıyor. Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda son iki yılın şampiyonları olan Manchester City ve Real Madrid, bu akşam rövanş mücadelesi için sahaya çıkacak. İki dev kulüp arasındaki heyecan dolu maç, 19 Şubat Çarşamba günü, saat 23.00'te (TSİ) başlayacak.

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DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak devlerin karşılaşması, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Arda Güler, Manchester City ile Real Madrid arasındaki karşılaşmada muhtemelen ilk 11'de yer almayacak. Milli futbolcunun, maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya çıkıp çıkmayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak. Güler, ilk karşılaşmada yedek kulübesinde bulunmuştu.

DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

REAL MADRİD ÖNDE GİDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk etti. Bu heyecan dolu karşılaşmayı Real Madrid, 3-2'lik skorla kazandı.

Maç, Real Madrid'in etkili ataklarıyla başladı. Ancak Manchester City, 19. dakikada golcü Erling Haaland'ın kaydettiği golle öne geçti. Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde 48 maçta 48 golle müthiş bir performans sergilerken, bu golüyle Real Madrid'e karşı ilk kez ağları havalandırmış oldu.

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