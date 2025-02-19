Giriş Tarihi: 19.02.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
08:01
DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, evinde Real Madrid'i ağırladı. Mücadele, 3-2'lik skorla Real Madrid'in zaferiyle sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, rövanş maçlarıyla devam edecek. Manchester City ve Real Madrid, son 16 turuna yükselmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Real Madrid - Manchester City rövanş maçının ne zaman, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağıyla ilgili araştırmalarına başladı. Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği de merak konusu. İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar…