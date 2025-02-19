DEVLER SAHADA: Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de!

Real Madrid, Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 3-2 mağlup etti. Şampiyonlar, rövanş için karşı karşıya gelecek. 2022-2023 sezonu şampiyonu Manchester City, son şampiyon Real Madrid'le mücadele edecek. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın kanalı büyük merak konusu olurken, Arda Güler'in durumu da sorgulanıyor.Peki Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...