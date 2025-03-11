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Haberler Galeri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 09:59

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları geçtiğimiz hafta heyecan verici bir şekilde tamamlandı. Şimdi gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilmiş durumda, çünkü bu hafta oynanacak maçlarla çeyrek finalistler belli olacak. Rövanş karşılaşmalarının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu. Bu hafta, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Peki bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları fistürü...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları için heyecan dorukta. Devler Ligi'nde bu önemli mücadelelerin ardından çeyrek finale adını yazdıracak takımlar belli olacak. Futbolseverler, maç programını ve takımların nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. İşte rövanş maçlarına dair tüm detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak maçlar 11 Mart Salı ve 12 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?

DEVLER LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI

11 MART SALI
20.45 Barcelona-Benfica
23.00 Liverpool-Paris Saint-Germain
23.00 Inter-Feyenoord
23.00 Bayer Leverkusen-Bayern Münih

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?

12 MART ÇARŞAMBA
20.45 Lille-Borussia Dortmund
23.00 Aston Villa-Club Brugge
23.00 Atletico Madrid-Real Madrid
23.00 Arsenal-PSV

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?

ÇEYREK FİNAL İÇİN BÜYÜK MÜCADELE BAŞLIYOR
İlk maçlarda üstünlük kuran takımlar, ikinci karşılaşmalarda bu avantajlarını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Özellikle Liverpool-PSG ve Atletico Madrid-Real Madrid arasındaki eşleşmeler futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin belirlenmeye başlayacağı çeyrek final öncesinde, nefes kesen mücadeleler ekranlara yansıyacak.