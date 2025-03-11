UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları için heyecan dorukta. Devler Ligi'nde bu önemli mücadelelerin ardından çeyrek finale adını yazdıracak takımlar belli olacak. Futbolseverler, maç programını ve takımların nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. İşte rövanş maçlarına dair tüm detaylar...