Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
09:59
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI FİKSTÜRÜ: Bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçları geçtiğimiz hafta heyecan verici bir şekilde tamamlandı. Şimdi gözler rövanş karşılaşmalarına çevrilmiş durumda, çünkü bu hafta oynanacak maçlarla çeyrek finalistler belli olacak. Rövanş karşılaşmalarının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu. Bu hafta, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında takımlar, tur atlamak için kıyasıya mücadele edecek. Peki bu hafta Devler Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları fistürü...