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Haberler Galeri UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 16:15 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 16:15

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?

UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Puan sıralamasında Türkiye için bu akşam önemli bir gece olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Başakşehir Gent ile karşı karşıya gelirken Sivasspor ise Fiorentinaile mücadele edecek. Hal böyleyken UEFA ülke sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç soruları yanıt aramaya başladı. Temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar Türkiye'nin puan sıralamasındaki yerini etkileyecek. Peki, Türkiye ülke puanı kaç, değişti mi, son durum ne? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması 2023…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?

UEFA ülke puanı sıralaması ile milli takımların müsabakalarda konumları belirleniyor. 9 Mart 2023 Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Sevilla ile karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir Gent deplasmanında sahaya çıkacak. Sivasspor ise Fiorentinaile ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli olacak. Bu noktada UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye ülke puanı kaç, kaçıncı sırada soruları gündemdeki yerini aldı. Bu akşamki karşılaşmaların ardından sıralama değişecek mi merak konusu. İşte, UEFA ülkeler sıralaması 2023…

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, 9 Mart 2023 Perşembe yani bu akşam oynanacak.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla ile İspanya'da karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent'le deplasmanda oynayacağı maçtan alacağı avantajlı skorla Türkiye'ye dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise İtalyanların güçlü ekibi Fiorentina ile kozlarını Floransa'da paylaşacak.

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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?

ÜLKE PUANI İÇİN KRİTİK MAÇLAR: AMAÇ İLK 11!

Türk takımlarının hem bu akşam hem de rövanşta oynayacağı maçlar, UEFA ülkeler sıralamasında bir hayli önem taşıyor.

Spor Toto Süper Lig şampiyonunun 2024-25 sezonundan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gidebilmesi için UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 11 ülke içerisinde yer almamız gerek.

Türkiye an itibariyle UEFA ülke sıralamasında 31.500 puanla 12. sırada yer alırken 11. sırada Sırbistan 32.375 puanla bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?

İŞTE TÜRKİYE'NİN İHTİYACI

Avrupa Kupaları'nda galibiyete 400, beraberliğe ise 200 puan veriliyor. Türkiye ile Sırbistan arasında 875 puan fark bulunurken 11. sıraya yerleşmemiz için bu akşam 2 galibiyet ve 1 beraberlik (1000 puan) almamız gerekiyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?

GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İNGİLTERE - 103.284 PUAN

2. İSPANYA - 89.284 PUAN

3. ALMANYA - 79.731 PUAN

4. İTALYA - 72.497 PUAN

5. FRANSA - 59.997 PUAN

6. HOLLANDA - 56.900 PUAN

7. PORTEKİZ - 54. 216 PUAN

8. BELÇİKA - 38.600 PUAN

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