UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, 9 Mart 2023 Perşembe yani bu akşam oynanacak.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İspanyol temsilcisi Sevilla ile İspanya'da karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Gent'le deplasmanda oynayacağı maçtan alacağı avantajlı skorla Türkiye'ye dönmenin hesaplarını yapıyor.

Bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise İtalyanların güçlü ekibi Fiorentina ile kozlarını Floransa'da paylaşacak.