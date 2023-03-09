UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2023 | Ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç, değişti mi?

UEFA ülke puanı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Puan sıralamasında Türkiye için bu akşam önemli bir gece olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Başakşehir Gent ile karşı karşıya gelirken Sivasspor ise Fiorentinaile mücadele edecek. Hal böyleyken UEFA ülke sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç soruları yanıt aramaya başladı. Temsilcilerimizin aldıkları sonuçlar Türkiye'nin puan sıralamasındaki yerini etkileyecek. Peki, Türkiye ülke puanı kaç, değişti mi, son durum ne? İşte, UEFA ülke puanı sıralaması 2023…