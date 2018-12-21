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'dan 'e büyük onur!

İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu , bu yıl 'nde forma giyerek performanslarında büyük gelişim gösteren genç oyuncular içinden tarafından belirlenen en iyi 11'de yer aldı.

UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'in forvet bölgesinde yer verdiği 21 yaşındaki milli futbolcu için, "Roma'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasına yardım etti. Bu turnuvada da hızı, yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağıyla grup maçlarında 3 kez ağları sarstı." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen genç oyunculardan kurulan en iyi 11'de şu isimlere yer verildi:

Giriş Tarihi: 21.12.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 17:20
UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur!

Odisseas Vlachodimos (Benfica)

UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur!

Milan Skriniar (Inter)

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UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur!

Matthijs de Ligt (Ajax)

UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur!

Andy Robertson (Liverpool)

UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur!

Frenkie de Jong (Ajax)

UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur!

Houssem Aouar (Olympique Lyon)

UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur!

Arthur (Barcelona)

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