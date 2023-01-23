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Haberler Galeri Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 23.01.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 19:31

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Süper Lig'in 20. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Jorge Jesus yönetiminde çıktığı son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, ligin son sırasındaki Ümraniyespor'u deplasmanda yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. İki İstanbul takımının kıran kırana mücadelede edeceği karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayınında izlemek isteyenler "Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. Haftasında Ümraniyespor sahasına çıkıyor. Lig başından bu yana 38 puan elde ederek 2. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 14 puanla son sırada olan Ümraniyespor karşısında galibiyet almak için mücadele verecek. Maçı beIN Sports 1 canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle linki ve ilk 11 detayları detayları şöyle;

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Fenerbahçe maçında ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

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Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kritik mücadele 23 Ocak 2023 Pazartesi günü oynanacak.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

ÜMRANİYESPOR XI: Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Oğuz, Kartal Kayra, Onur, Adel, Umut.

FENERBAHÇE XI: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, İrfan Can, Arao, Crespo, Rossi, Valencia, Batshuayi.

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