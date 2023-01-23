Ümraniyespor Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | Süper Lig Ümraniyespor Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Giriş Tarihi: 23.01.2023 19:30 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 19:31

Süper Lig'in 20. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe, Ümraniyespor'a konuk oluyor. Jorge Jesus yönetiminde çıktığı son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, ligin son sırasındaki Ümraniyespor'u deplasmanda yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. İki İstanbul takımının kıran kırana mücadelede edeceği karşılaşmayı beIN Sports 1 canlı yayınında izlemek isteyenler "Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.