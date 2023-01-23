Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Ligde ilk hafta 3-3 berabere kalan iki İstanbul ekibi, kritik mücadeleye çıkıyor. Ümraniyespor kalma hedeflerindeyken, Fenerbahçe şampiyonluk umudunu taşımayı umut ediyor.