Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde sarı kart cezalısı olacakken, Joao Pedro maçta forma giyemeyecek. Lider Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen Kadıköy ekibi, Ümraniyespor'u mağlup etmek istiyor. Ligin ilk maçında iki ekip Kadıköy'de 3 – 3 berabere kalmıştı. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar