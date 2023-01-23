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Haberler Galeri Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 11:48

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde sarı kart cezalısı olacakken, Joao Pedro maçta forma giyemeyecek. Lider Galatasaray ile puan farkını azaltmak isteyen Kadıköy ekibi, Ümraniyespor'u mağlup etmek istiyor. Ligin ilk maçında iki ekip Kadıköy'de 3 – 3 berabere kalmıştı. Peki, Ümraniyespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Ligde ilk hafta 3-3 berabere kalan iki İstanbul ekibi, kritik mücadeleye çıkıyor. Ümraniyespor kalma hedeflerindeyken, Fenerbahçe şampiyonluk umudunu taşımayı umut ediyor.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak Süper Lig 20. hafta maçı saat 20.00'da oynanacak.

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Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç Beinsports ve TodTV ekranlarında olacak.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER BULUNUYOR

Portekizli hoca, kupada dinlendirdiği oyuncularından ligde üst düzey bir performans bekliyor.

Altay, kaleyi İrfan Can'dan devralacak. Ferdi, Arao, Rossi, Batshuayi ve derbide gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan İrfan Can 11'e dönecek.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, Ümraniyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Ümraniyespor Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta? Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı

ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11LER

Ümraniyespor:

Orkun, Popov, Allyson, Glumac, Lenjani, Sackey, Mrsic, Sekidika, Onur, Geraldo, Umut

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